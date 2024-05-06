Ekonomi

Sinop'un Türkeli ilçesinde doğalgaz kazı çalışmaları başladı.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin ve firma yetkilileri doğalgaz kazı ve boru döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Şahin, "İlçemiz için çok önemli olan ve vatandaşlarımızın heyecanla beklediği doğalgaz projesinde kazı çalışmalarına başladık. Kazı çalışmalarından dolayı kısmi olarak su kesintisi ve bazı yolların yine kısmi olarak trafiğe kapanması gibi durumlar oluşacaktır. Bu durumlardan dolayı bizlere sabır ve anlayış gösteren kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - SİNOP