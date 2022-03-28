Şirketler bu yıl ramazan kolisine 100 ile 200 TL arasında bütçe ayırdı - Son Dakika

Avansas'ın 81 ilde 4 binin üzerinde iş yeri sahibi ve yöneticileriyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, 100 iş yerinden 38'i ramazan kolisi dağıtmayı planlıyor ve söz konusu şirketlerin yüzde 60'ı ramazan kolisi için 100 lira ile 200 lira arasında bütçe ayırmayı tercih ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu Avansas, marketler ve e-ticaret sitelerinin ramazan kolilerini satışa sunmaya başladığı bu dönemde birçok alternatif arasında kalan müşterilerin koli tercihindeki satın alma davranışlarını araştırdı ve dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Türkiye'nin 81 ilinde ve 4 bin kişinin üzerinde müşterinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, tüketicilerin koli içerisinde kaliteli markalar bulunmasına verdiği önem kriterinde 2021 yılında göre düşüş gözlemlendi.

Bunun yanı sıra ramazan kolisinin uygun fiyatlı olması kriteri geçen yıla göre daha yüksek bir tercih sebebi haline geldi.

İş yerlerinin yüzde 56'sı koli içerisinde yer alan ürünlerin bilindik ve kaliteli markalardan oluşması gerektiğini vurguladı. Yüzde 44'ü ise kolinin uygun fiyatlı olması gerektiğini dile getirdi.

Ürün çeşitliliğine önem veren tüketiciler, satın alacakları erzak paketinde mutlaka yer alması gereken 15 ürünü şöyle sıraladı: Çay, sıvı yağ, pirinç, makarna, şeker, salça, un, bulgur, kırmızı mercimek, zeytin, fasulye, tuz, arpa şehriye, hurma ve süt.

Katılımcıların yüzde 60'ı içerisinde 19-25 çeşit ürün bulunan orta boy erzak kolisini tercih ediyor

Araştırmadan çıkan sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 60'ı içerisinde 19-25 çeşit ürün bulunan orta boy, yüzde 30'u içerisinde 12-25 çeşit ürün bulunan küçük boydaki ramazan kolilerini tercih ettiklerini belirtirken, iş yerlerinin 2022 yılında bir adet ramazan kolisi için ortalama 100 TL-200 TL aralığında bütçe ayırmayı öngördüğü aktarıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, iş yerlerinin yüzde 38'i ramazan ayında, çalışanlarına veya ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi yardımı yapmayı düşünüyor. Koli dağıtma potansiyeli olanların yüzde 52'si hazır koli dağıtmayı düşünürken, bu yıl koliyi kendilerinin hazırlayacağını belirtenlerin oranında ise artış gözlemlendi.

Yapılan araştırmada iş yerlerinin yüzde 37'si iş yeri ihtiyaçlarında olduğu gibi ramazan kolisinde de birinci tercihinin Türkiye'nin 24 ilinde 1 iş günde kendi araçları ve kendi personeliyle teslimat gerçekleştiren Avansas.com olduğunu belirtti.

Kırtasiye malzemesinden temizlik ürününe, gıda ve mutfak gereçlerinden teknolojiye kadar iş yerlerinin tüm ihtiyaçlarını online ortamda karşılayan Avansas, ramazan ayında güvenilir markalardan oluşturduğu 3 farklı koli tercihini satışa sundu.

Çorbadan bakliyata, makarnadan çaya kadar geniş ürün yelpazesiyle 3 farklı koli olarak hazırlanan Avansas ramazan kolileri, 129 TL ile 309 TL aralığında satışa sunuluyor.

Tercih edilecek standart kolide 11, büyük boy kolide 18, mega boy Ramazan kolisinde ise 23 farklı gıda ürünü yer alıyor. Platform, aynı zamanda ramazan kolileri içerisinde 25 TL değerinde bir hediye çeki sunuyor. Hediye çeki ile müşteriler, bir sonraki 150 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere 25 TL indirim kuponu kazanıyor. Hediye çekinin, 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olduğu belirtiliyor.