Şirketlere Karşı Açılan İklim Davaları Hızla Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Şirketlere Karşı Açılan İklim Davaları Hızla Artıyor

Şirketlere Karşı Açılan İklim Davaları Hızla Artıyor

Londra Ekonomi Okulu Grantham İklim Değişikliği ve Çevre Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı rapora göre, dünyada şirketlere karşı açılan iklim davalarında 2015'ten beri hızlı bir artış yaşanmaktadır. Davaların çoğunluğu davacı lehine sonuçlanmaktadır. Şirketlere karşı açılan iklim davalarının sayısı 2015'ten bu yana üç kat artmıştır. ABD, bu davaların en yoğun olduğu ülkedir ve dünya genelinde şirketlere karşı açılan iklim davalarının yüzde 15'i ABD'de gerçekleşmektedir.

27.06.2024 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyada şirketlere karşı açılan iklim davalarında 2015'ten beri hızlı artış görüldüğü ve davaların çoğunluğunun davacı lehine sonuçlandığı belirtildi.

Londra Ekonomi Okulu Grantham İklim Değişikliği ve Çevre Araştırma Enstitüsü, Londra İklim Aksiyonu Haftası kapsamında bu yıl 6'ncısını hazırladığı "İklim Davalarında Küresel Trendler: 2024 Görünümü" raporunu açıkladı.

Rapordaki analizde, Columbia Hukuk Fakültesi Sabin İklim Değişikliği Merkezi'nin derlediği 2 bin 666 iklim davasını içeren veri seti kullanıldı. Bu davaların yaklaşık yüzde 70'i, Paris Anlaşması'nın kabul edildiği 2015'ten itibaren, 233'ü ise geçen yıl açıldı.

Rapora göre, 2015'ten beri şirket ve ticaret birliklerine iklimle ilişkili 230 dava açıldı. Davaların üçte ikisinden fazlası 2020'den sonra açıldı.

Tarihsel olarak iklim değişikliğiyle ilgili davaların çoğunluğu hükümetlere karşı açılsa da, şirketlere açılan davalarda hızla artış görülmeye başlandı.

İklim davalarının en yüksek olduğu ABD'de bu davaların yüzde 15'i şirketlere açılırken, bu oran dünyanın geri kalanında yüzde 40 oldu.

Geçen yılki iklim davalarının 129'u ABD, 24'ü İngiltere, 10'u Brezilya, 7'si Almanya ve 6'sı Avustralya'da açıldı.

En fazla davanın görüldüğü alan ise "iklim aklama" konusu oldu. Bugüne kadar iklim aklama konusundaki 140 davanın 43'ü 2023'te açıldı.

2016-2023 yıllarında incelenen 140 iklim aklama davasının yarısından fazlası resmi karara bağlandı. Bu kapsamdaki 77 davanın 54'ü davacı lehine sonuçlandı.

İklim aklama veya yıkama, bir kuruluş veya sektörün iklimle ilgili kaygı ve eylemlerinin abartılarak gösterilmesi anlamına geliyor. Kavram, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda sık karşılaşılan "yeşil aklama" teriminden türetildi.

"Kirleten öder" davaları sıklaştı

Geçen yıl dünya çapında, şirketleri yol açtıkları emisyonlar ve iklime verdikleri zararlardan sorumlu tutmak için, "kirleten öder" kapsamında 30'un üzerinde dava açıldı.

Raporun yazarları, iklim eylemiyle uyumlu olmayan proje ve faaliyetlere finansman akışını sorgulayan 6 "muslukları kapat" davası tespit etti. Ancak, 2015'ten beri açılan bu tür 33 davanın kaybedildiği görüldü.

Şirketlere karşı açılan iklim davalarındaki artışın yanı sıra, davaların yeni ülkelere yayıldığı da gözlendi. Gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu Küresel Güney'de iklim davaları toplam davaların yüzde 8'ini oluşturdu.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Ekonomi, Londra, Dünya, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şirketlere Karşı Açılan İklim Davaları Hızla Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:38:24. #1.12#
SON DAKİKA: Şirketlere Karşı Açılan İklim Davaları Hızla Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement