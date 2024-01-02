 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şırnak Belediyesi Araç Filosunu Genişletti - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak Belediyesi Araç Filosunu Genişletti

Şırnak Belediyesi, araç filosuna 3 ticari araç, 1 cenaze nakil aracı, 1 adet 16+1 minibüs ve 1 traktör ekleyerek mevcut araç sayısını 130'a çıkardı. Belediye Başkanı Mehmet Yarka, araçların tanıtım töreninde hizmet kalitesini yükseltmek için araçlarını yenilediklerini belirtti.

Şırnak Belediyesi Araç Filosunu Genişletti
02.01.2024 - 17:17,
Abone Ol

Şırnak Belediyesi, araç filosuna 3 ticari araç, 1 cenaze nakil aracı, 1 adet 16+1 minibüs ve 1 traktör ekleyerek mevcut araç sayısını 130'a çıkardı.

Şırnak Belediyesi, mevcut araç filosuna imkanları ile 6 yeni araç ekledi. Araçların tanıtımı belediye binası önünde Şırnak AK Parti Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, meclis üyeleri ve belediye personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tanıtım töreninde konuşan Başkan Yarka, hizmet kalitesini yükseltmek için araçlarını yenilediklerini söyledi. Yarka, meclis toplantısı sonrası 3 adet ticari araç, 1 adet cenaze nakil aracı, 1 adet kültür ve sosyal faaliyetlerde kullanılmak üzere minibüs ve 1 traktörü hizmet kalitesini yükseltmek için araç filosuna kattıklarını ifade etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şırnak Belediyesi, AK Parti, Şırnak, Ulaşım, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şırnak Belediyesi Araç Filosunu Genişletti - Son Dakika


18:25
TFF, 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanmasıyla ilgili iddiaları yalanladı TFF, 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanmasıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:21
Anıtkabir'de 'Kahrolsun Cumhuriyet' sloganları atan şahıs tutuklandı Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35
New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var

Son Dakika
18:25 TFF, 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanmasıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:21 Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35 New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 18:47:31. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak Belediyesi Araç Filosunu Genişletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement