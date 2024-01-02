Şırnak Belediyesi Araç Filosunu Genişletti

Şırnak Belediyesi, araç filosuna 3 ticari araç, 1 cenaze nakil aracı, 1 adet 16+1 minibüs ve 1 traktör ekleyerek mevcut araç sayısını 130'a çıkardı.

Şırnak Belediyesi, mevcut araç filosuna imkanları ile 6 yeni araç ekledi. Araçların tanıtımı belediye binası önünde Şırnak AK Parti Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, meclis üyeleri ve belediye personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tanıtım töreninde konuşan Başkan Yarka, hizmet kalitesini yükseltmek için araçlarını yenilediklerini söyledi. Yarka, meclis toplantısı sonrası 3 adet ticari araç, 1 adet cenaze nakil aracı, 1 adet kültür ve sosyal faaliyetlerde kullanılmak üzere minibüs ve 1 traktörü hizmet kalitesini yükseltmek için araç filosuna kattıklarını ifade etti. - ŞIRNAK