Şırnak Havalimanı\'na 105 Bin Yolcu

Şırnak'ta Cizre ile İdil ilçeleri arası Gabar Dağı eteklerinde bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2026 yılının ilk üç ayında (Ocak, Şubat, Mart) 105 bin 955 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanının 2026 yılının ilk üç ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda ilk üç ayda iç hat yolcu trafiği 105 bin 955 oldu. Üç ayda Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 207'a ulaştı. Yük trafiği ise toplamda bin 230 ton oldu. - ŞIRNAK