Şırnak Silopi Sera OTB altyapısı 202 milyon lirayla tamamlandı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şırnak Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi'nin altyapı çalışmalarının 202 milyon lira maliyetle tamamlandığını bildirdi. OTB'nin yüzde 75'i kadın olmak üzere 1000 kişiye doğrudan istihdam ve yıllık 1,2 milyar lira ekonomiye katkı sağlayacağı belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şırnak Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) altyapı çalışmalarını 202 milyon lira maliyetle tamamladıklarını, OTB'nin ekonomiye yıllık 1,2 milyar lira katkı sağlayacağını bildirdi.
Yumaklı, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Terörsüz Türkiye hedefiyle artık bölgede üretim, istihdam ve huzurun filizlendiğini belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Şırnak Silopi Sera OTB'nin altyapı çalışmalarını, 202 milyon lira maliyetle tamamladık ve yatırımcılarımızın hizmetine sunduk. Silopi OTB, 42 modern sera parseli, 9 tarıma dayalı sanayi parseliyle yüzde 75'i kadın olmak üzere, 1000 kişiye doğrudan istihdam ve yıllık 1,2 milyar lira ekonomiye katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun."
Son Dakika › Ekonomi › Şırnak Silopi Sera OTB altyapısı 202 milyon lirayla tamamlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?