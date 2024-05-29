Şırnak'ta 155 yıllık değirmende geleneksel yöntemle tahin yapılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Şırnak'ta 155 yıllık değirmende geleneksel yöntemle tahin yapılıyor

Şırnak'ta 1869 yılından bu yana su değirmeni ile geleneksel yöntemlerle üretilen coğrafi işaretli Dergül susam tahini yapılıyor. Kumçatı beldesinde bulunan değirmende üretim yapan üreticiler, Kumçatı halkının yanı sıra çevre köylerden gelen susamları da kullanarak tahin üretimi yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen değirmen, 2023 yılında coğrafi mahreç işareti almıştır.

29.05.2024 17:14
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Şırnak'ta 155 yıllık değirmende geleneksel yöntemle tahin yapılıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta 1869 yılından bu yana su değirmeni ile geleneksel yöntemlerle üretilen coğrafi işaretli Dergül susam tahini yapılıyor.

Kent merkezinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kumçatı beldesinde bin dönümlük arazi üzerinde üretimi yapılan susamlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen su değirmeninde taş baskıda öğütülerek tahin elde ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen ve 2022 yılında Coğrafi İşaret için başvurusu yapılan Dergül tahini Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan incelemelerin ardından, 2023 yılının sonlarında coğrafi mahreç işareti almıştı. Kumçatı'da bulunan değirmende üretim yapan Fatma Sanrı, 30 yılı aşkın bir süredir su değirmeninde tahin ürettiğini söyledi.

Üretici Kamil Atan ise, sürekli bu değirmende tahin yaptıklarını ifade etti. Kumçatı beldesine ait olan susamları ve dışarıdan gelen başka vatandaşların getirdikleri susamları da yaptıklarını aktaran Atan, "Sadece Kumçatı halkının susamı ile değil, Cizre, Silopi, diğer köylerden, beldemizin çeşitli köylerinden gelen halkımıza da hizmet veriyoruz" dedi.

Ata yadigarı su değirmeni işletmecisi Misbah Demir ise, dedesinden kendisine miras olarak kalan su değirmenine sahip çıkarak, Turizm ve Kültür Bakanlığına yaptığı restorasyon başvuruları olumlu sonuç verdi. 1,5 kuşaktır su değirmeninde susam tahini üretimi yaptıklarını belirten Demir, "1869'dan günümüze kadar bu işi yapıyoruz. Dedemden kalma, yaklaşık 1,5 kuşaktır. 3 sene önce Kültür Turizm Bakanlığımız tarafından restore edildi. 1 sene önce coğrafi işaretimizi aldık ve markamızı tescilledik. Ülkemizin her yerine tahin gönderiyoruz. Yüzde yüz susamdan yapılmaktadır. Buranın tescil edilmesi yüzde yüz doğaldır. Değirmenimiz su ile çalışıyor. Tamamen doğal bir şekilde. Sade susam kullanıyoruz. Hiçbir katkı maddesi yoktur" ifadelerini kullandı.

Kumçatı'da su değirmeninde geleneksel yöntemler ile üretimi yapılan Dergül tahinin coğrafi işaret alması için 2022 yılında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak, Türk Patent Enstitüsüne gerekli başvuruları yaptıklarını ve yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını belirten Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin de, "Şırnak Dergül tahini, bölgede üretimi yapılan kıymetli değerli bir besindir. Dergül tahininde kullanılan susamlar bu bölge üretilmektedir. Üretilen susamların taş baskıda öğütülerek değirmenden geçirmesi sonucu elde edilmektedir. Kendine has geleneksel usul ile üretilen Dergül tahini oldukça nefis bir tada sahip. Bölgede üretilen bu tahinin daha kıymetli hale getirilebilmesi, farklı coğrafyalardaki sofralara da ulaşabilmesi için, markalaşabilmesi için Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak coğrafi işaret almasını uygun gördük. Bu doğrultuda Türk Patent Enstitüsüne süreci başlattık 2022 yılında. Bu sürecin sonunda çeşitli analizler, yerinde tahin elde edilmesi süreçleri, prosesi yerinde incelendi ve devamında da coğrafi işaret, mahreç işareti almaya hak kazandı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kumçatı, Şırnak, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şırnak'ta 155 yıllık değirmende geleneksel yöntemle tahin yapılıyor - Son Dakika

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