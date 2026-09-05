Şırnak'ta 17 çiftçiye 152 bin kışlık sebze fidesi, 50 yetiştiriciye çoban çantası dağıtıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta 17 çiftçiye 152 bin kışlık sebze fidesi, 50 yetiştiriciye çoban çantası dağıtıldı

Şırnak\'ta 17 çiftçiye 152 bin kışlık sebze fidesi, 50 yetiştiriciye çoban çantası dağıtıldı
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Şırnak'ta tarımsal üretimi artırmak ve göçer hayvancılığı desteklemek amacıyla düzenlenen programda 17 çiftçiye 152 bin 784 adet kışlık sebze fidesi, 50 yetiştiriciye çoban çantası teslim edildi.

Şırnak'ta tarımsal üretimi artırmak ve göçer hayvancılığı desteklemek amacıyla düzenlenen programda 17 çiftçiye 152 bin 784 adet kışlık sebze fidesi, 50 yetiştiriciye ise çoban çantası teslim edildi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen programa; Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkan Vekili Zehra Güneş, AK Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan katıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile Göçer Sürü Alanlarının İyileştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte çiftçilere yönelik destekler dağıtıldı. Proje çerçevesinde 44 dekar alanda kışlık sebze üretimi gerçekleştirecek olan 17 üreticiye toplam 152 bin 784 adet fide teslim edildi. Aynı program dahilinde, bölgede hayvancılık faaliyetlerini sürdüren 50 göçer üreticiye de çoban çantası desteği sağlandı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlanan ekipman ve fidelerin kentteki tarım ve hayvancılık potansiyeline güç katacağı vurgulanarak, tüm üreticilere bol ve bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şırnak'ta 17 çiftçiye 152 bin kışlık sebze fidesi, 50 yetiştiriciye çoban çantası dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta 17 çiftçiye 152 bin kışlık sebze fidesi, 50 yetiştiriciye çoban çantası dağıtıldı - Son Dakika
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