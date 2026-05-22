Şırnak\'ta 252 üreticiye sebze fidesi dağıtıldı

22.05.2026 12:12  Güncelleme: 12:13
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKE Projesi kapsamında Şırnak'ta 252 üreticiye 361 bin 476 adet yüzde 75 hibeli sebze fidesi dağıtıldı. Proje ile 515 dekarlık alanda üretim hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında il genelinde 515 dekarlık alanda üretim yapılması hedeflenirken toplam 252 üretici projeden faydalandı. Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen fide dağıtım programına İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, Belediye Başkan Vekili Mahmut Tatar, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Sibel Yürük Noyan ile çok sayıda üretici katıldı.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, kullanılmayan tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sebze üretiminin geliştirilmesi, yerli üreticimizin desteklenmesi ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bugün 'Şırnak'ta Yazlık Sebze Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında bir araya geldik. İlimizin dağlık ve kırsal bölgelerinde yazlık sebze üretimini artırarak bölgemizin sebze ihtiyacını bir nebze olsun karşılamak ve aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla, Bakanlığımız tarafından finanse edilen projenin toplam bütçesi 3 milyon 330 bin liradır. Bu bütçenin yüzde 75'i Bakanlık tarafından, yüzde 25'i ise üretici katkısıyla karşılanmıştır. Toplamda 515 dekarlık alanda açıkta sebze yetiştiriciliği planlanmaktadır. Beytüşşebap'ta 51 üreticiye 62 bin 304 adet fide, Cizre'de 2 üreticiye 2 bin 16 adet fide, Güçlükonak'ta 8 üreticiye 16 bin 356 adet fide, İdil'de 17 üreticiye 37 bin 920 adet fide, Merkez'de 125 üreticiye 170 bin 424 adet fide, Silopi'de 13 üreticiye 38 bin 520 adet fide ve Uludere'de 36 üreticiye 33 bin 936 adet fide olmak üzere toplam 252 üreticimize 361 bin 476 adet sebze fidesi temin edildi. Sebze fidelerimiz; patlıcan, domates, salatalık, dolmalık biber, kıl biber ve kapya biberden oluşmaktadır. Sebze fidelerinin bölgemize ve çiftçilerimize bereket getirmesini, projenin hayırlı olmasını diliyorum."

Fide desteğinden yararlanan çiftçi Halil Uysal ise "Buraya fide almak için geldik. Bakanlığımıza bize bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ederiz. Bizim için çok faydalı bir program. Bize yüzde 75 hibe ile sebze fidesi verdiler. Yıllardır kırsalda boş duran arazilerimiz vardı. Terörden kaynaklı boşalan köylerimiz vardı. Yıllar sonra tekrar Hz. Nuh'un şehrinde yaşama tutunmak, bir fide dikmek bizim için çok değerlidir, çok kıymetlidir" dedi.

Program, fide teslimatlarının ardından üreticilerle yapılan görüşmelerle sona erdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

