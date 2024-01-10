 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şırnak'ta Şal Şepik Ustası Devlet Desteği İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta Şal Şepik Ustası Devlet Desteği İstiyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 32 yıldır şal şepik dikimi yapan Yahya Bayram, devlet desteği alarak çırak yetiştirmek istiyor. Milyonlarca lira değerindeki aşiret düğünlerinde tercih edilen şal şepikler, 5 ila 20 bin lira arasında satılıyor.

Şırnak\'ta Şal Şepik Ustası Devlet Desteği İstiyor
10.01.2024 - 10:06,
Abone Ol

Şırnak'ta milyonların harcandığı aşiret düğünlerinin renkli kıyafeti "Şal şepik", 5 ila 20 bin lira arasında satılıyor. Uludere ilçesinde 32 yıldır dikim yapan usta, devlet desteği alıp çırak yetiştirmek istiyor.

İlçenin Uzungeçit beldesinde yaşayan 56 yaşındaki Yahya Bayram, 32 yıldır 3 kardeşiyle beraber yöresel elbise dikerek geçimlerini sağlıyor. Tek odalı bir iş yeri olan ancak bölgenin tek şelu şepik ustası olarak bilinen terzi siparişlere yetişemiyor. Mesleğinin kaybolmaması için kardeşleri ve çocuklarına öğreten Bayram, devlet desteği olduğu takdirde atölye açıp mesleğini devam ettirmek istiyor.

Milyonluk aşiret düğünleri başta olmak üzere taziyelerde de vatandaşların tercih ettiği kıyafet, iki günde bir, bir takım çıkartılıyor. Kumaşları hem yurtiçi hem de yurt dışından temin ederek elbise haline getirerek geçimini sağlayan Bayram, 5 bin ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

1991 yılından beri terzi olduğunu belirten Yahya Bayram, mesleği kimseden öğrenmediğini, çabaları sonucu bu işi öğrendiğini söyledi. Şırnak'tan Hakkari'ye kadar tanındığını ifade eden Bayram, "Bu yüzden bize ulaşıp elbise yapmamı istiyorlar. Kimisi aylarca bekliyor. Mesleğimden memnunum. Devletimiz destek verirse atölye açıp çırak yetiştireceğim" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Uludere, Şırnak, Kültür, Yerel Haberler, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şırnak'ta Şal Şepik Ustası Devlet Desteği İstiyor - Son Dakika


10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10
Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59
Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55
Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39
Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18
Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02
1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi

Son Dakika
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55 Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39 Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18 Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30 AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27 Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 11:07:02. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Şal Şepik Ustası Devlet Desteği İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement