Şırnak'ta taşlı araziler tarıma kazandırılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Şırnak'ta taşlı araziler tarıma kazandırılıyor

Şırnak\'ta taşlı araziler tarıma kazandırılıyor

Şırnak Valiliği koordinesinde, İl Özel İdaresi tarafından İdil Ovası'nda kurulan Taş Toplama ve Kırma Tesisi ile taşlar toplanarak tarıma kazandırılıyor. Toplanan taşlar işlenerek asfalt ve yol yapım malzemesi olarak kullanılıyor.

10.08.2024 20:22
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Şırnak'ta taşlı araziler temizlenerek tarıma kazandırılıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta taşlı araziler temizlenerek tarıma kazandırılıyor. Toplanan taşlar ise işlenerek asfalt ve yol yapım malzemesi olarak değerlendiriliyor.

Şırnak Valiliği koordinesinde, İl Özel İdaresi tarafından İdil Ovası'nda kurulan Taş Toplama ve Kırma Tesisi ile bölgedeki taşlar toplanıyor. Toplanan taşlar tesis de işlenerek asfalt ve yol yapım malzemesi olarak kullanılıyor. Taşlardan temizlenen bölgeler ise tarıma kazandırılıyor.

İdil ilçesinde kurulan Taş Toplama ve Kırma Tesisinde incelemelerde bulunan Vali Atay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin tarım projesi olduğunu, İdil ve çevresindeki taşlı arazileri tarıma kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Projenin ilçeye tarımsal alanda büyük fayda getireceğini belirten Atay, "Taşlar arazilerden temizleniyor, araziler tarım arazisi haline geliyor. Bu taşların öğütülmesiyle elde edilen mıcır da asfaltta kullanılmak üzere hazır hale geliyor. Yaklaşık 10 gündür tesisimiz faaliyete girdi. Bu tesis İl Özel İdare marifetiyle kuruldu. İnşallah bu yöredeki tarım arazileri ortaya çıkarılması ve tarıma kazandırılması anlamında çok fayda sağlayacaktır. Bu tesis çalıştığı sürece bu arazilerdeki taşları temizlemeye gayret edeceğiz. Burada ekstra iş makineleri kiralayacağız. İlk etapta 3 bin dönüm hedefliyoruz tabi bunun devamı gelecek. Burada saatte 150 ton, günde 1500 ton mıcır elde ediyoruz. Bu malzemeyi de köylerin yollarında kullanıyoruz. Bu proje inşallah bölgeye hayırlı olur" dedi.

Kaynak: İHA

Şırnak Valiliği, Şırnak, İdil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şırnak'ta taşlı araziler tarıma kazandırılıyor - Son Dakika

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