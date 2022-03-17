Şırnak'ta yer fıstığı üreticileri birliği kuruldu - Son Dakika
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Şırnak'ta yer fıstığı üreticileri birliği kuruldu

17.03.2022 18:34
Şırnak'ta yer fıstığı üreticileri birliği kuruldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 34 yer fıstığı üreticisi bir araya gelerek "Yer Fıstığı Üreticileri Birliği'ni kurdu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 34 yer fıstığı üreticisi bir araya gelerek "Yer Fıstığı Üreticileri Birliği'ni kurdu.

Birliğin Kurucu Başkanı üretici Emin Soysal, birliğin yer fıstığı ve ürünlerinin üretimine destek olacağını söyledi. Üreticilere yönelik eğitim çalışmaları düzenleneceğini ifade eden Soysal, "Yer fıstığı ve ileriki süreçte işlenmiş ürünlerinin pazarlanmasına yardımcı olunacak. Birlik aracılığıyla pazarda geçerli norm ve standartlara uygun ürün pazarlamada olacak" dedi.

İlçede 2020 yılında 30 bin dekar olan yer fıstığı üretim alanı 60 bin dekara, rekoltesi ise 20 bin tona çıktığını aktaran Soysal, "Şırnak'ın Türkiye'deki yer fıstığı üretiminde ilk üç il arasına girdiğini en önemlisi Türkiye'de yerfıstığı üreticileri birliği olarak bir ilke imza attıklarını ve birliğin açılmasıyla beraber yerfıstığı üretim alanı 75 bin dekara çıkmıştır" diye konuştu. - ŞIRNAK

Şırnak'ta yer fıstığı üreticileri birliği kuruldu
Şırnak'ta yer fıstığı üreticileri birliği kuruldu

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Türkiye, Silopi, Şırnak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şırnak'ta yer fıstığı üreticileri birliği kuruldu - Son Dakika


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