Şırnak Valisi Birol Ekici, ilk ziyaretini Türkiye'nin petrol dağı Gabar dağına yaptı.
19 Eylül 2024 Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Kırklareli Valiliğinden Şırnak Valiliğine atanan Birol Ekici, görevine başladı. Vali Ekici, göreve başladığı ilk gün, günlük 47 bin 800 varil petrol üretimi gerçekleştiren Gabar Şehit Esma Çevik Petrol Sahasında incelemelerde bulundu. Vali Ekici, sahadaki görevlilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. - ŞIRNAK
Son Dakika › Ekonomi › Vali Ekici'den Gabar Dağı'na İlk Ziyaret - Son Dakika
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