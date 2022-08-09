Şırnak Valisi Bilgin, Silopi'de vatandaş ve iş dünyasıyla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak Valisi Bilgin, Silopi'de vatandaş ve iş dünyasıyla bir araya geldi

09.08.2022 14:03
Şırnak Valisi Bilgin, Silopi'de vatandaş ve iş dünyasıyla bir araya geldi

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Silopi ilçesinde incelemelerde bulunarak vatandaş ve iş dünyasıyla bir araya geldi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Silopi ilçesinde incelemelerde bulunarak vatandaş ve iş dünyasıyla bir araya geldi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, dün Silopi ilçesinde esnaf, vatandaş, iş dünyası, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Şehit ve gazi ailelerini ziyaret eden Vali Bilgin, daha sonra 50 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 20 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri binalarının şantiye sahasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. Vali Bilgin, müteahhitle ilgili sorunları çözüp en kısa sürede inşaatı tamamlayacaklarının müjdesini verdikten sonra 2016 yılındaki hendek olayları sırasında tahrip edilen Silopi 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi binasında incelemelerde bulundu. Hastane ve sağlık ocağındaki incelemelerin ardından Silopi çarşısında vatandaşlar ile hasbihal edip sohbet eden Vali Bilgin, esnafın sorun ve temennilerini dinledi.

Vali Bilgin daha sonra bir Otelde Silopili iş adamları ile Silopi Ekonomi toplantısını gerçekleştirdi. Bilgin, "İş İnsanları ile görüş alışverişinde bulunduk. Silopi'de yapılması gereken ve varsa sorunların tümü not edilerek en kısa zamanda çözüme ulaştırılacak. Hendek, terör olaylarında güvenlik nedeniyle şehir merkezinde kapatılmış olan tüm cadde ve sokaklar trafiğe açılacak. Silopi'ye yaklaşık 2 bin kişilik işçi istihdamı sağlayacak olan Tekstilken en geç 20 gün içerisinde teslim alınmış olacak" dedi.

Vali Bilgine, kentteki kurum müdür ve amirleri, oda başkanları eşlik etti. - ŞIRNAK

YORUMLAR
500
Şırnak'ta göçerler yayla yolunda Şırnak'ta göçerler yayla yolunda Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Kaynak: İHA

Osman Bilgin, Şırnak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şırnak Valisi Bilgin, Silopi'de vatandaş ve iş dünyasıyla bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
13:36 Eski Popstar yarışmacısı Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından darbedildi
13:35 Ümraniyespor, Fazıl Say'ın iddialarını paylaştığı videoyla tiye aldı
13:33 19 yaşındaki Enes, motorlu kurye olarak işe başladığı gün geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi
12:48 Günün kahramanı Kocaeli'de! Hem engelli kocasını hem de yaşlı kadını arabanın altında kalmaktan kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 14:51:06. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak Valisi Bilgin, Silopi'de vatandaş ve iş dünyasıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş