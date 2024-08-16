Şırnaklı Genç Mühendisler Gabar'da Petrol Üretim Çalışmalarını Paylaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Şırnaklı Genç Mühendisler Gabar'da Petrol Üretim Çalışmalarını Paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı'nda petrol üretim çalışmalarında görev alan Şırnaklı genç mühendisleri, bir dönem terörle anılan memleketleri Şırnak'ta yaşanan büyük dönüşümü paylaştı.

16.08.2024 14:51
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı'nda petrol üretim çalışmalarında görev alan Şırnaklı genç mühendisleri, bir dönem terörle anılan memleketleri Şırnak'ta yaşanan büyük dönüşümü paylaştı.

Bayraktar, X hesabından paylaştığı videoda, bölgedeki petrol üretim çalışmalarında görev alan Şırnaklı genç mühendislere yer verdi.

Şırnaklı mühendislerin Gabar'daki çalışmalarına dikkati çeken Bayraktar, "Gabar keşfi, bu vatanın evlatlarının emeğiyle umudun adı oldu. Gabar'da yaktığımız bu meşale, milletimizin gücüyle daima alevlenecek. Geleceğimiz için yerli kaynaklarımızı milletimize kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPİC) tarafından Gabar'da yürütülen petrol üretim çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Gabar'da çalışmalarda yer alanların deneyimleri aktarıldı.

Bölgede petrol üretim çalışmalarında görev alan Şırnaklı mühendisler, bir zamanlar terörle anılan memleketleri için gece gündüz demeden alın teri döktüklerini vurgulayarak, Türkiye'nin geleceğini inşa etme yolunda çok büyük bedeller ödendiğine dikkati çekti. Mühendisler, kendi hayat hikayelerinden kesitler de paylaştı.

"Şırnak artık göç alıyor"

Elektrik-elektronik mühendisi Lokman Üstün, Şırnak'ın bir zamanlar göç veren bir memleket olduğunu belirterek, "Ben Şırnak'ın evladıyım. Şırnak'tan Gabar'a bakarken belirsizlik vardı, huzursuzluk vardı ama bu proje sayesinde şu an Şırnak'tan Gabar'a bakarken mutluluk var, ay yıldızlı bayrağımız var. Bir zamanlar göç veren bir şehir konumunda olan Şırnak'ımızın, şu an göç alan bir konuma gelmesi hem Şırnak için hem Türkiye için büyük bir kazanç." ifadelerini kullandı.

Laboratuvar görevlisi Meryem Ertaş, "Gabar'da çalışmak, kendi topraklarınızda çalışmak benim için ve aslında memleketimiz izin büyük bir sevinç kaynağı." görüşünü paylaştı.

Babasının Gabar'da gazi olduğunu belirten inşaat mühendisi Nedim Şen, "Ben gazi çocuğuyum. Babam Gabar'da yaralandı, burada gazi oldu. Bugün, büyük şehirlerde gördüğünüz konforlu yolları artık Gabar'da da görebiliyorsunuz. Gabar'da son derece konforlu ve güzel yollar inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol ve doğal gaz mühendisi Ferit Gören, Gabar'da petrol keşfiyle bir meşale yakıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Arama motoruna Şırnak yazdığınızda terörden, patlamalardan, ölümden ziyade petrol haberleriyle karşılaşıyoruz. İnsanlar bize eskiden Şırnak'taki terör olaylarını sorardı, kötü olaylar sorardı. Bugün bize Şırnak'taki petrolün üretimini soruyorlar. Türkiye Petrolleri olarak biz Şırnak'ın her yerinde petrol arama faaliyeti sürdürüyoruz. İnşallah Gabar'da yaktığımız meşaleyi Kato'da ve Şırnak'ın diğer bölgelerinde de yakacağız diye düşünüyorum."

Jeofizik mühendisi Murat Çakır, 2019'da Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Esma Çevik'in şehadetine şahitlik ettiğini aktardı.

Çakır, "Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım diyor ya şair, biz gerçekten bu dağları yırttık, bu dağların bağrını deldik. Bu dağların bağrından o petrolü yeryüzüne çıkarttık. Bunu biz halkımıza, milletimiz sunduk. İlk keşif kuyumuzun isminin Şehit Esma Çevik olması benim için ve kurum için özel bir anlam ifade ediyor. Benim için özel anlam ifade etmesinin sebebi Esma Çevik şehit olduğu gün orada olmam, yanında olmamdı. Kendisinin şehadetine şahitlik ettim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Şırnaklı Genç Mühendisler Gabar'da Petrol Üretim Çalışmalarını Paylaştı - Son Dakika

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