Şırnaklı Kadınların El Emekleri Ülkenin Dört Bir Yanına Gönderiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Şırnaklı Kadınların El Emekleri Ülkenin Dört Bir Yanına Gönderiliyor

Şırnaklı Kadınların El Emekleri Ülkenin Dört Bir Yanına Gönderiliyor

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki kadınlar, ADEM ile iş imkanı buluyor ve kendi işlerini kuruyor. Halk Eğitim ve ADEM'de eğitim gören kadınlar, el sanatları ve filografi gibi çeşitli kurslardan sonra ürettikleri ürünleri sosyal medya aracılığıyla satarak aile geçimine katkıda bulunuyor. El sanatları usta öğreticisi Mevlide Altürk, kursiyerlere çeşitli el sanatları öğrettiğini belirtti. Kursiyerler ise sosyal medya hesapları açarak ürünlerini satıyor ve keyifli vakit geçiriyor.

28.02.2024 10:55
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Şırnaklı kadınların yaptığı el emeği göz nuru ürünler ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kadınlar ADEM ile iş imkanı buluyor. Halk Eğitim ve ADEM'de eğitim gören kadınlar usta öğreticilik belgesi alıp kendi işini kuruyor. Yüzlerce kadın çeşitli kurslarda eğitim aldıktan sonra kendi işini kurup yaptığı ürünleri ülkenin dört bir yanına sosyal medya aracılıyla satarak aile geçimine katkıda bulunuyor. Yüzlerce kursiyeri olan ADEM'de kadınlar günde 5 saat çalışarak çeşitli ürünler ortaya çıkarıyor. El sanatları usta öğreticisi Mevlide Altürk, kursiyerlere filografi sanatı başta olmak üzere bir çok el sanatları öğrettiğini söyledi. Altürk, "Burada yaptığımız ürünler ülkenin dört bir tarafına gönderiliyor. Filografi üzerinde daha çok çalışıyoruz. Tablolarımızı sipariş üzeri yapıyoruz. Kursiyerlerimiz çok güzel verim alıyor. Ailelerine katkıda bulunuyorlar. Duvar ve takım logoları yapıyoruz" dedi.

Kursiyer Gülbahar Tong ise 15 kursiyerle burada eğitim aldıklarını söyledi. Tong, "15 kursiyer burada çalışıyoruz. Burada el işleri yapıyoruz. Hepimiz sosyal medyada hesaplar açıp ürünlerimizi satıyoruz. Çok güzel vakit geçirmiş oluyoruz. Bir nevi burası kadınlar günü gibi geçiyor" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şırnaklı Kadınların El Emekleri Ülkenin Dört Bir Yanına Gönderiliyor - Son Dakika

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