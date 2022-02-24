Şişecam, düzcam ürünlerinin BIM akıllı objelerini web sitesinde ve BIMobject'te yayınladı - Son Dakika
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Şişecam, düzcam ürünlerinin BIM akıllı objelerini web sitesinde ve BIMobject'te yayınladı

24.02.2022 10:49
Şişecam, düzcam ürünlerinin BIM akıllı objelerini web sitesinde ve BIMobject'te yayınladı

Şişecam, düzcam ürünlerinin BIM (Building Information Modelling/Yapı Bilgi Modellemesi) kullanılması zorunlu olan projelerde de yaygın olarak tercih edilmesini sağlamak amacıyla ürünlerinin dijital replikaları olan BIM akıllı objelerini oluşturarak bu objeleri web sitesinde ve...

Şişecam, düzcam ürünlerinin BIM (Building Information Modelling/Yapı Bilgi Modellemesi) kullanılması zorunlu olan projelerde de yaygın olarak tercih edilmesini sağlamak amacıyla ürünlerinin dijital replikaları olan BIM akıllı objelerini oluşturarak bu objeleri web sitesinde ve BIMobject'te yayınladı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, BIM akıllı objesinde; performans verileri, akustik, sınıflandırma kriterleri, boyut, ağırlık, kalınlık, cam kombinasyonu, cam tipi, ürün grubu (çift camlı yalıtım camı üniteleri ve üç camlı yalıtım camı üniteleri), yapılabilirlik sınırı, teknik açıklamalar ve bunun gibi 150 parametre ile ürünün 3 boyutlu modeli yer alıyor. Kullanıcıların her ürün grubuna ilişkin BIM akıllı objelerini, Revit Family *.rfa ve bunların kullanımını kolaylaştıran *.txt ile *.ifc dosya türlerinde indirilebilmelerine olanak sağlanıyor.

Şişecam, web sitesinde, BIM akıllı objeleri için kullanıcılara ürünleri filtreleyerek proje için en uygun ürünlerin BIM dosyalarını indirme imkanı tanıyor. Ayrıca, BIM akıllı objelerinin model yapısı ve kullanımı hakkında detaylı bilgi içeren BIM Akıllı Objeleri Kullanım Kılavuzu da Şişecam web sitesinde (duzcam.sisecam.com/tr/mimari-camlar/bim-akilli-objeleri) kullanıma sunuldu.

BIMobject web sitesinde ise Şişecam ürünleri ile ilgili teknik bilgilerin yer aldığı ürün sayfaları ile kullanıcıların BIM akıllı objelerini projelerine kolaylıkla indirme olanağı sağlanıyor.

YORUMLAR
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Amelia Hamlin, Şişecam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şişecam, düzcam ürünlerinin BIM akıllı objelerini web sitesinde ve BIMobject'te yayınladı - Son Dakika


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