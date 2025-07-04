Sistem Global'den KOBİ'lere Destek Programı - Son Dakika
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Ekonomi

Sistem Global'den KOBİ'lere Destek Programı

04.07.2025 14:21
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Sistem Global, KOBİ'lere finansman ve büyüme desteği sunan Stratejik İş Ortaklığı Programı'nı başlattı.

Sistem Global, Türkiye genelinde vizyoner işletmeleri ve girişimcileri küçük ve orta ölçekli işletmelerle (KOBİ) bir araya getiren "Stratejik İş Ortaklığı Programı"nı hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, program, özellikle KOBİ'lerin finansmana erişiminden globale açılımına kadar birçok ihtiyacına cevap verirken, iş ortaklarına da büyüme fırsatları sağlıyor.

Sistem Global, meslek grupları, girişimciler ve vizyoner işletmelerle kuracağı stratejik ortaklıklar sayesinde, 5 yıl içinde 100 binden fazla KOBİ'ye ulaşmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen bulunan Sistem Global Ortaklarından Ülkü Şengül, KOBİ'lerin sürdürülebilir büyüme, dijital dönüşüm ve küresel rekabet gücü açısından daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İhtiyaçların programın şekillenmesinde etkili olduğunu aktaran Şengül, "Program kapsamında KOBİ'lerin finansmana erişiminden ihracat kapasitesinin artırılmasına, global pazarlara açılımdan devlet desteklerinin etkin kullanımına kadar pek çok alanda desteklenmesini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Şengül, bir yandan devam eden teknoloji yatırımlarıyla, bir yandan da Stratejik İş Ortaklığı Programı kapsamındaki ortaklıklarıyla üstel bir büyüme eğrisi elde ettiklerini belirtti.

Bu büyümeyi devam ettirerek 5 yıl içinde 100 binden fazla KOBİ'ye ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Şengül, "Bugüne dek birleşme ve ortaklıkların doğurduğu çarpan etkisiyle büyüyen bu ekosistemin, sadece Sistem Global'in değil, ülkemiz adına katma değer üreten tüm işletmelerin güçlenmesine katkı sunan bir ortam sağladığını görmek bize heyecan veriyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Bölgesel kalkınmaya doğrudan katkı

Sistem Global Stratejik İş Ortakları Direktörü Serra Yılmaz da girişimcileri ve vizyoner işletmeleri aynı çatı altında buluşturmak, yereldeki potansiyeli doğru araçlarla harekete geçirmek istediklerini vurguladı.

Programa yıl sonuna kadar 100 iş ortağının dahil olacağını aktaran Yılmaz, "Stratejik İş Ortaklığı Programı sayesinde KOBİ'ler, bulundukları şehirlerde Sistem Global'in uzmanlığına doğrudan erişim sağlayabiliyor. Böylece büyüme süreçlerinde ihtiyaç duydukları danışmanlık ve kaynaklara daha hızlı ve etkili biçimde ulaşabiliyorlar. Bu yerinden erişim yaklaşımı aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da doğrudan katkı sunuyor." değerlendirmelerini yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sistem Global'den KOBİ'lere Destek Programı - Son Dakika

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