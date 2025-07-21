Sistem Global'den KOBİ'lere Dijital Çözümler

Sistem Global, idenfit firmasıyla gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında farklı ölçek ve ihtiyaçlara sahip KOBİ'lere özel dijital çözümler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, KOBİ'ler başta olmak üzere katma değerli üretim hedefleyen her ölçekten şirkete büyüme odaklı iş servisleri ve danışmanlığı sunan Sistem Global, bütüncül insan kaynakları (İK) yönetimi yazılım platformu idenfit ile KOBİ'lerin İK süreçlerini dijitalleştirmesine destek oluyor.

Sistem Global, 2024 Eylül'de yatırım yaptığı idenfit ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında farklı ölçek ve ihtiyaçlara sahip KOBİ'lere özel dijital çözümler geliştirdi. Sistem Global'in hizmet verdiği 15 bini aşkın KOBİ ile edindiği birikime dayanarak geliştirilen KOBİ Paketleri, idenfit'in tüm İK ve işgücü yönetimi süreçlerine çözüm sunan bulut tabanlı platformunda kullanıma açıldı.

KOBİ'ler, paket serisinin giriş seviyesi Mikro Paket'ten ücretsiz olarak faydalanabilecek. Bu paket kapsamında, dijital özlük yönetimi, izin ve vardiya planlaması, zimmet takibi ve belge yönetimi gibi temel insan kaynakları fonksiyonları, dijital ortama taşınıyor. Böylece, insan kaynakları profesyonellerinin operasyonel iş yükü azalırken, yasal uyumluluk ve süreç takibi tek platform üzerinden yönetilebiliyor.

İleri seviye çözümler sunan Pro Paket'te ise dijital imza, performans, Amaçlar ve Anahtar Sonuçlar (OKR) yönetimi, yapay zeka destekli işe alım asistanı, bordro sistemleri, öğrenme yönetimi altyapısı ve yan haklar yönetimi gibi kapsamlı modüller yer alıyor. Bu modüller sayesinde işletmelerin insan kaynakları yönetimi baştan sona dijitalleşiyor ve daha sürdürülebilir bir işleyişe kavuşuyor.

"10 çalışandan 7'si KOBİ'ler tarafından istihdam ediliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden idenfit Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Nazım Onur Bayındır, KOBİ'lerin, Türkiye'de ekonominin temelini oluşturduğunu, çalışan 10 kişiden 7'sini istihdam ettiğini ve insan kaynakları süreçlerinde dijitalleşmeye çok ihtiyaç duyduğunu aktardı.

KOBİ Paketleri'ne ilişkin bilgi veren Bayındır, şunları kaydetti:

"KOBİ Paketleri'nin, bir KOBİ'nin İK süreçlerindeki dijital özlük yönetimi, izin ve vardiya yönetimi gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak mikro paketini tüm KOBİ'lere ücretsiz sunuyoruz. İhtiyaçları çeşitlenen KOBİ'ler, idenfit'in KOBİ Paketi veya Pro Paket gibi daha kapsamlı çözümlerine esnek fiyatlama modelleriyle erişebiliyor. En kapsamlı paketimiz Pro Paket, dijital imza, OKR ve performans yönetimi, yapay zeka destekli işe alım asistanı, bordro, eğitim yönetimi sistemi ve yan haklar modülü gibi tüm iş fonksiyonlarını destekleyen çözümler vadediyor."

Bayındır, KOBİ Paketleri'ndeki çözümleri geliştirilme sürecinde Sistem Global'in KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik tecrübesinden yararlanıldığını belirterek,"1996'dan bu yana Türkiye'deki KOBİ'lerin iş modellerini yenilikçi yaklaşımlarla yeniden ele alabilmesi ve uluslararası pazarlara açılabilmesi için hizmet veren Sistem Global'in KOBİ'lerin iş yapış biçimleri, öncelikleri, ihtiyaç ve beklentileri konusundaki içgörüleri, idenfit'teki bütüncül yaklaşımla birleşti." değerlendirmesinde bulundu.

İhtiyaçlara cevap veren, KOBİ'lerin mali ve operasyonel beklentilerine doğrudan çözüm sunan paketler geliştirdiklerini aktaran Bayındır, stratejik yatırımcıları Sistem Global'in desteği sayesinde, ürün süreçlerinin tamamında KOBİ'lerin hayatını ve bakış açısını mercek altına aldıklarını, idenfit'in pazardaki erişimini genişletmeyi, satış potansiyelini artırmayı ve sürdürülebilir bir fayda modeli oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

"2024 itibarıyla 40 milyar dolarlık hacmi aştı"

Sistem Global Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu da insan kaynakları teknolojileri pazarının, dünya genelinde 2024 itibarıyla 40 milyar dolarlık hacmi aştığını ve 7 yıl içinde bu rakamın, iki katına çıkmasını öngördüklerine değindi.

Bu alandaki gelişmelerin, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırarak katma değer üretme kapasitesini artıracak yüksek potansiyel barındırdığına inandıklarını aktaran Karslıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Danışmanlık tabanlı iş servislerimizi teknolojiyle entegre eden bir yapı kurma vizyonuyla, bugüne kadar farklı alanlarda teknoloji yatırımları gerçekleştirdik. İnsan kaynakları teknolojileri de Türkiye'nin KOBİ odaklı kalkınmasında kaldıraç görevi göreceğine inandığımız, bu nedenle uzun süredir önceliklendirdiğimiz stratejik bir yatırım alanı. Bu yaklaşım doğrultusunda, insan kaynakları yönetimini dijitalleştirme konusundaki güçlü vizyonu ve kullanıcı dostu, ölçeklenebilir çözümleriyle öne çıkan idenfit'e yatırım yaptığımızdan bu yana sadece finansman desteği sağlayan bir yatırımcı olmanın ötesinde 'stratejik yatırımcı' olmaya ve beraber üretebileceğimiz katma değere odaklandık. Stratejik kurumsal yatırımın etkisi konusunda da ülkemizde örnek teşkil edecek bir model oluşturmayı hedefledik."

Karslıoğlu, Sistem Global'in 30 yılı aşkın süredir KOBİ'lerin ihtiyaçları ve iş yapış biçimleri konusundaki birikimini, idenfit ekibiyle hızla ve etkin biçimde paylaşarak, KOBİ'lerin gerçek ihtiyaçlarına yanıt veren, geleceğe dönük bir çözüm geliştirdiklerini ifade etti.