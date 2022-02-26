Sistem Teknik Sanayi Fırınları, iş süreçlerini caniasERP ile yönetecek - Son Dakika
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Sistem Teknik Sanayi Fırınları, iş süreçlerini caniasERP ile yönetecek

26.02.2022 09:04
Sistem Teknik Sanayi Fırınları, iş süreçlerini caniasERP ile yönetecek

Sistem Teknik Sanayi Fırınları, global teknoloji firması IAS ile anlaşarak iş süreçlerini firmanın sunduğu kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP ile yöneteceğini duyurdu.

Sistem Teknik Sanayi Fırınları, global teknoloji firması IAS ile anlaşarak iş süreçlerini firmanın sunduğu kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP ile yöneteceğini duyurdu.

caniasERP'den yapılan açıklamaya göre, Sistem Teknik, ürün gamı, Ar-Ge merkezi ve 120 kişilik yetkin çalışan kadrosu ile müşterilerinin her türlü ısıl işlem ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

Yedek parça temini ve teknik servis hizmetleri ile satış sonrasında da müşterilerine destek olmaya devam eden firma, Endüstri 4.0 yolculuğunda da önemli bir adım attı. İki firma yöneticileri Taysad OSB'de bulunan Sistem Teknik fabrikasında bir araya gelerek kick off toplantısı düzenledi ve ilerleyen dönemde izlenecek yol haritalarını belirledi.

Kick off toplantısında IAS ve Sistem Teknik yetkilileri bir araya gelerek caniasERP Projesi'nin ilk adımı atıldı. Toplantıda karşılıklı beklentilerinden ve ihtiyaçlarından bahseden ekipler, ilerleyen dönem için izlenecek adımları açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sistem Teknik OpEx & Kalite Müdürü Berk Özgür, IAS'nin canias4.0 markası çatısı altında sunduğu kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP ile iş süreçlerinde verimlilik ve hız elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Özgür, "Mevcutta kullandığımız yazılım çözümleriyle bir rapor çekmek veya bir satın alma talebi açmak, olması gerekenden fazla vakit alıyor. Firmamız her geçen gün büyüyor ve bununla birlikte ihtiyaçlarımız da gelişiyor. Saniye bazına indirgeyebileceğimiz süreçler için büyük zamanlar harcamak istemiyoruz. Bu anlamda caniasERP ile başlatacağımız yeni süreç bize hız ve verimlilik kazandıracak." dedi.

Sistem Teknik Üretim Müdürü Emre Tatar ise caniasERP'nin tam entegre yapısı sayesinde birimler arası entegrasyon sorununun da önüne geçileceğini açıkladı.

Tatar, "Tüm birimlerin birbirine tam entegre çalışabildiği, denetlenebilir, şeffaf bir iş süreci yönetimine ihtiyacımız var. Bireysel tutulan dataların önüne geçmek, kurumsal hafıza oluşturabilmek bizim için çok önemli. caniasERP ile bu konuda da önemli bir ivme kazanacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Araştırma Geliştirme, Tatar, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sistem Teknik Sanayi Fırınları, iş süreçlerini caniasERP ile yönetecek - Son Dakika


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