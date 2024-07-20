Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi Cazibe Merkezi Olursa 4 Bin Kişilik İstihdam Oluşacak - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi Cazibe Merkezi Olursa 4 Bin Kişilik İstihdam Oluşacak

Sivas Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği (SOSAD) ve ESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin, Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) cazibe merkezine alınması durumunda yaklaşık 4 bin kişilik istihdam alanının oluşacağını söyledi. Timuçin ayrıca, kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi için meslek liselerine verilen önemin artırılması gerektiğini vurguladı.

20.07.2024 09:45
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Sivas Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği (SOSAD) ve ESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin, Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) cazibe merkezine alınması durumunda yaklaşık 4 bin kişilik istihdam alanının oluşacağını söyledi.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği (SOSAD) Başkanı İsmail Timuçin, Sivas OSB'deki firmaların ortalama 20-25 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve ağırlıklı olarak ihracata yönelik faaliyet gösterdiklerini belirtti. Bu firmaların, cazibe merkezi desteği almaları halinde çok daha hızlı büyüyeceklerini ve ülke ekonomisine daha büyük katkılar sağlayacaklarını ifade eden Timuçin, bu sayede en az dört bin kişilik yeni bir istihdam alanı oluşturulabileceğini söyledi.

SOSAD Başkanı, kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi için de önemli bir çözüm önerisi sundu. Timuçin, meslek liselerine verilen önemin artırılması gerektiğini ve bu okulların sayısının çoğaltılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, ortaokul mezunu öğrencilere ve ailelerine yönelik kariyer günleri düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

"Umudumuzu tüketmiş değiliz"

Timuçin, 1. Organize Sanayi Bölgesinin Cazibe Merkezine alınması için umutlarının devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız sağ olsun Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ne cazibe merkezi desteklerinden faydalanmaları için yetki verdi ama şu ana kadar 1. Organize Sanayinde cazibe merkezi desteklerinden maalesef faydalanamıyoruz. Aslında hala da umudumuzu tüketmiş değiliz. Talebimiz var. 1.Organize Sanayiyi daha doğrusu Sivas'taki organize sanayilere de cazibe merkezi desteklerinin verilmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu konuda Cumhurbaşkanımızdan ilgi bekliyoruz. Sivas 1. Organize Sanayi bölgemizde firmalarımız yirmi senelik, yirmi beş senelik geçmişe sahip oturmuş firmalar ve bu firmalar ağırlıklı olarak ihracat yapmakta. Bu firmalarımıza böyle bir destek verildiği takdirde çok hızlı büyüyeceklerini ve ülke ekonomisine çok büyük katkıları olacağını hatta çalışan sayısının da en az yüzde 25 arttırılacağını biz ifade ettik. Hatta biz bunu taahhüt ettik. Eğer 1. Organize Sanayiye de, cazibe merkezi destekleri verilirse en az dört bin kişilik yeni bir istihdam alanı açabiliriz. Bu hala da geçerli" dedi.

"Firmalarımızın kalifiye elemanına ihtiyacı var"

Kalifiyeli elemanlara ihtiyacın olduğuna değinen Timuçin, "Firmalarımızın kalifiye elemanına ihtiyacı var. Bu elemanları sağlamak için de meslek liselerine değer vermemiz önem vermemiz gerekiyor. Bu okullarımızın sayısını arttırmamız gerekiyor. Şimdi biz Sivas Organize Sanayicileri olarak diyoruz ki nasıl üniversitelerimizde son sınıf öğrencilerine, kariyer günleri yapılıyor, üniversitelerimiz o lise öğrencilerine üniversitelerinin tanıtımını yapıyor. Gelin biz de milli eğitimle birlikte ortaokul mezunu çocuklara, ortaokul mezunu çocuklarının ailelerine, anne babalarına kariyer programları yapalım, tanıtım programları yapalım. Gelin Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM)'e başvurun. Çünkü devletimiz, milli eğitim bakanlığı vasıtasıyla çok güzel bir program yaptı. Gençler hem okuyor hem maaş alıyor. Para kazanıyor hem de diploma sahibi oluyor ve mesleğinde çok iyi yetişiyor. Çünkü genelde meslek liselerinde olursa üç gün fabrikalarda eğitim görülüyor. MESEM dediğimiz okullarda çalışıyor okuyorsa haftanın dört günü firmalarda eğitim görüyor ve kendisini yetiştiriyor. Biz firma olarak da eski adı çıraklık okulu denen bu okullardan çok faydalandık ve çok iyi yetişmiş elemanlara sahip olduk. Bugün geldiğimiz noktada bu elemanların çok büyük katkısı vardır" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi Cazibe Merkezi Olursa 4 Bin Kişilik İstihdam Oluşacak - Son Dakika

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