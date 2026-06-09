Sivas kırsalına 367 milyonluk KÖYDES desteği - Son Dakika
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Sivas kırsalına 367 milyonluk KÖYDES desteği

09.06.2026 16:02
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Sivas kırsalında altyapı ve kalkınma için KÖYDES projesi kapsamında 2026 yılına 366 milyon 999 bin 108 lira ödenek ayrıldı. Valilik, bu kaynakla köy yolları, içme suyu ve altyapı yatırımlarının hayata geçirileceğini duyurdu.

Sivas kırsalında altyapı sorunlarının çözümü ve kalkınmanın desteklenmesi amacıyla Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi çerçevesinde 2026 yılı için toplam 366 milyon 999 bin 108 lira ödenek tahsis edildi.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada 2026 yılı KÖYDES ödeneğiyle köy yollarının standartlarının yükseltilmesi, içme suyu ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik birçok yatırımın hayata geçirileceği ifade edildi.

KÖYDES ödeneğinin Sivas'a kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür edilen açıklamada "Kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, köylerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya, kırsal altyapımızı güçlendirmeye ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" denildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Köydes, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas kırsalına 367 milyonluk KÖYDES desteği - Son Dakika

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