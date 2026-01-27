Sivas Belediyesi mali disiplinde Türkiye\'nin zirvesine oturdu

Sivas Belediyesi, uyguladığı ekonomik politikalar sonucunda 'bütçe disiplininde zirve yapan iller' arasında yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan, yerel yönetimlerin mali yeterlilik oranlarını gösteren "bütçesi fazla veren belediyeler" haritasında Sivas, yüzde 115,22 bütçe yeterlilik oranı ile "bütçe disiplininde zirve yapan iller" kategorisinde yer aldı. Belediyelerin kendi öz kaynaklarıyla giderlerini karşılayabilme kapasitesini ve finansal sürdürülebilirliğini ortaya koyan bu oran, aynı zamanda yeni yatırımların önünü açan güçlü bir mali yapıyı ifade ediyor. Yüzde 115 ve üzeri bütçe yeterlilik oranı, belediye ekonomisinin sağlamlığını ve yönetimde mali disiplinin başarısını ortaya koyuyor.

Yarım kalan işler tamamlanıyor, yeni yatırımlar yapılıyor

Sivas Belediyesi, bir yandan geçmiş dönemden yarım kalan yatırımları tamamlayıp seçim vaatlerini hayata geçirirken, diğer yandan mali disiplinden ödün vermeden yoluna devam ediyor. 2025 yılında altyapı yatırımlarına ağırlık veren Sivas Belediyesi; araç filosunu da güçlendiriyor. Rekor seviyede asfalt serimi gerçekleştiren belediye, geçmiş dönem borçlarını düzenli şekilde ödedi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla mevcut destekleri artıran Sivas Belediyesi, aynı zamanda yeni sosyal destek programlarını da hayata geçirdi. Sivas'ın en büyük taş kırma ve eleme tesisi olan Tecer Taş Ocağı hizmete açılırken, İşhan'da da yeni bir ocak faaliyete geçirildi. Belediye iştiraklerinden olan Özbelsan'da da yeni yatırımlar hayata geçirildi. Afet dönemlerinde şehrin tamamının ekmek ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki yeni ekmek fabrikası, yenilenen asfalt şantiyesi ve Özbelsan markalı su sayaçları yeni dönemin öne çıkan yatırımları olarak dikkat çekiyor.

Tasarruflar yatırıma dönüşüyor

Tüm bu yatırımlar, Sivas Belediyesi tarafından kendi öz kaynaklarıyla finanse edilirken, aynı zamanda önemli bir tasarruf politikası da hayata geçirilmiş durumda. Su kayıp-kaçak oranlarının 10 puan düşürülmesiyle yaklaşık 57 milyon TL, yeni açılan taş ocakları sayesinde ise yıllık yaklaşık 250 milyon TL tasarruf sağlandı. Bunun yanı sıra temsil ve ağırlama giderleri de ciddi oranda azaltıldı. Elde edilen bu mali başarı; doğru planlama, güçlü mali disiplin ve kaynakların etkin kullanımı sayesinde Sivas Belediyesi'nin hem bugününü hem de yarınını güvence altına alınıyor. - SİVAS