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Sivas Belediyesi, Kendi Elektriğini Üreterek Enerjide Dışa Bağımlılığı Azaltacak - Son Dakika
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Sivas Belediyesi, Kendi Elektriğini Üreterek Enerjide Dışa Bağımlılığı Azaltacak

Sivas Belediyesi, 18 MW'lık elektrik üretimiyle kendi tüketimini karşılayacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Belediye, 4 MW gücündeki güneş enerjisi santrallerini hayata geçirerek elektrik üretimine başladı ve planlanan 18 MW gücündeki yeni santralleriyle tükettiği elektriği tamamen kendi üretimiyle karşılamayı hedefliyor. Bu proje sayesinde belediye yıllık yaklaşık 150 milyon lira tasarruf sağlayacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine katkıda bulunacak.

Sivas Belediyesi, Kendi Elektriğini Üreterek Enerjide Dışa Bağımlılığı Azaltacak
04.01.2024 - 11:04,
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Sivas Belediyesi, planlanan 18 MW'lık elektrik üretimiyle kendi tüketimini karşılayacağı gibi enerjide dışa bağımlılığı azaltıp ülke ekonomisine de katkı sunacak.

Sivas Belediyesi tükettiği elektriği kendi üretmek için projelendirdiği 4 megawatt (MW) gücündeki güneş enerjisi santrallerini (GES) hayata geçirip elektrik üretimine başladı. Belediye, planlanan 18 MW gücündeki yeni santrallerinde hayata geçirilmesiyle tükettiği elektriği tamamen kendi üretimiyle karşılamış olacak. Yıllık yaklaşık 150 milyon lira tasarruf sağlayacak belediye bu şekilde ülkemizin enerjide dışa olan bağımlılığını da azaltmış olacak. Proje elde ettiği gelirle kendini amorti ettikten sonra tüm gelir belediyenin kasasında kalacak.

Belediye üretecek ülke kazanacak

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çevreci bir belediye olduklarını hatırlatıp yenilenir kaynaklardan elde ettikleri elektrik üretimiyle tüketimlerinin tamamını karşılamayı hedeflediklerini söyledi. Bilgin yaptığı açıklamada, "Günümüz belediyelerinin en büyük gider kalemini enerji giderleri oluşturuyor. Göreve başladığımızda ekibimizle bu husus üzerinde yoğunlaştık. Kendi enerjimizi kendimiz nasıl oluştururuz sorusuna cevap aradık. Proje ekibimiz bu konuları çalıştı ve projelerimizi birer birer hayata geçirdik. Şu an 4 MW'lık GES projelerimiz tamamlandı ve elektrik üretimine başladı. 18 MW'lık yeni bir GES projemizin ÇED çalışmaları da devam ediyor. Bu da tamamlanınca tükettiğimiz enerjinin tamamını çevreci bir belediye olarak, yenilenebilir kaynaklardan üreteceğiz. Enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz, doğal gazdan enerji üretiyoruz. Hem dışa bağımlılığı azaltmak, ülke ekonomisine hem de belediye bütçesine katkı sağlayan projeleri hayata geçirmiş olacağız. Bu projelerin belediyemize yıllık yaklaşık 150 milyon lira getirisi olacak. Gelir projeyi amorti ittikten sonra tamamen belediyemizin kasasında kalacak" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Sivas Belediyesi, Kendi Elektriğini Üreterek Enerjide Dışa Bağımlılığı Azaltacak - Son Dakika


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