Sivas Belediyesi'nde En Düşük İşçi Maaşı 43 Bin TL - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas Belediyesi'nde En Düşük İşçi Maaşı 43 Bin TL

Sivas Belediyesi, Özbelsan işçileri için toplu iş sözleşmesi imzalayarak en düşük işçi maaşını 43 bin 28 TL'ye çıkardı. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, maaşlara yapılan zamları ve saha primlerini de açıkladı.

24.02.2025 23:11
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Sivas Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 43 bin TL oldu

SİVAS - Sivas Belediyesi, Özbelsan işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalayarak en düşük işçi maaşını 43 bin 28 TL olarak belirledi.

İmza töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Ramazan ve bayram ikramiyelerine yüzde 33 zam yaparak bin 500 TL'den 3 bin 500 TL'ye çıkarırken bağlı ödemeleri de yüzde 100 oranında zam yaptık. Çalışan personellerimize farklı bir uygulama yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüze istinaden Sivas Belediyesi'nde ilk kez saha pirimi uygulamasına geçerek maaşlarına ilaveten brüt 2 bin 800 TL'de artış sağlamış olduk. Tüm bu veriler ışığında ikramiyeler dahil büro çalışanlarımızın maaşını 43 bin 28 TL'ye çıkarmış olduk. Sahada çalışanlarımızın maaş ikramiye ve saha primlerini 45 bin 29 TL'ye çıkarmış olduk Teknikerlerimize yine ikramiye dahil onlara da saha ekledik. Saha ödemesi diyerek 48 bin 792 TL'ye çıkarmış olduk. Bir diğer konu mühendislerimizin maaşını ise yine ikramiyelerle birlikte 52 bin 810 TL'ye çıkarmış olduk" şeklinde konuştu.

"Hayırlı olsun"

Başkan Adem Uzun, belediyede en düşük taban yevmiyelerini yüzde 33 zam yaparak 900 TL'den bin 200 TL'ye çıkarmış olduklarını belirterek, "Seçim döneminde özellikle taban yevmiyelerinin arttırılması gerektiğini ifade etmiştim. Bu da yüzde 20 oranında arttırdığımız yakacak yardımının bir kısmını taban yevmiyeler ekledik. Bunun yaklaşık bizim belediye bütçemize senelik 10 milyon civarında bir ek yük getirdiğini ifade etmek istiyorum. Ama bu şekilde de özellikle çalışanlarımız ciddi anlamda bir nakdi artışla karşı karşıya kalacaklar. Bunların dışında Sivas Belediyesi'nde en düşük taban yevmiyelerini yüzde 33 zam yaparak 900 TL'den bin 200 TL'ye çıkarmış olduk. Bunların yanında teknikerlerimizin taban yevmiyelerini yüzde 933 oranında, mühendislerimizin taban yevmiyelerini ise yüzde 43 oranında arttırdık. Bu sayede işçi, tekniker ve mühendislerimizin ikramiyelerinde ciddi bir artış söz konusu olurken aynı zamanda emeklilik durumlarında da ciddi bir fark oluştuğunu ifade etmek istiyorum. Vermiş olduğumuz sözlerden biri de şu idi, özellikle bizim Özbelsan'da büro çalışanları ya da sahada çalışan arkadaşlarımızla mühendis arkadaşlarımızın arasındaki fark çok azdı. Mühendis arkadaşlarımızın bu çalışanlarımızı farkını da biraz daha açtığımızı ifade etmek istiyorum. Tabii ben bu zamların belediye çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas Belediyesi'nde En Düşük İşçi Maaşı 43 Bin TL - Son Dakika

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