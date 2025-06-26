Sivas E-İhracat Zirvesi, Dijital Dönüşümü Destekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas E-İhracat Zirvesi, Dijital Dönüşümü Destekliyor

Sivas E-İhracat Zirvesi, Dijital Dönüşümü Destekliyor
26.06.2025 13:13  Güncelleme: 13:22
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenen 'Sivas E-İhracat Zirvesi'nde, ihracat yapan firmaların dijital dönüşümü ve uluslararası pazara açılmaları için yol haritaları paylaşıldı. Zirveye Valilik, Belediye ve STSO yetkilileri katılarak e-ihracatın önemi vurgulandı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle 'Sivas E-İhracat Zirvesi' düzenlendi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı'nın desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle 'Sivas E-İhracat Zirvesi' başladı. Zirvede, kentteki ihracat yapan firmaların dijital dönüşüm sürecine katkı sunmak ve onları uluslararası pazarlara taşıyacak yol haritalarını paylaşması hedeflendi. Etkinlikte, e-ihracatın getirdiği fırsatlar, kamu destek mekanizmaları ve başarılı örnek uygulamalar ele alındı. Zirveye, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, STSO Başkanı Zeki Özdemir, sanayiciler, girişimciler ve iş insanları katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren STSO Başkanı Zeki Özdemir, zirvenin sadece bir etkinlik olmadığını vurgulayarak, "Bu zirve, Sivas iş dünyasının geleceğine yönelik güçlü bir adımdır. Üyelerimizi küresel pazarlara taşıyacak yeni nesil çözümleri tanıtmak amacıyla bu organizasyonu hayata geçirdik" dedi.

"İhracat demek toplumun refahı demektir"

İhracatın ne denli önemli bir konu olduğuna dikkat çeken STSO Başkanı Zeki Özdemir, "İhracat demek toplumun refahı demektir. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde ihracatın ne denli önemli bir konu olduğunu ve bizde bulunduğumuz konum itibariyle, şehrimizin ve ülkemizin ekonomik anlamda gelişimini sağlamak amacıyla edindiğimiz bu görevi ihracatı öne çıkararak bunu sizlerle paylaşıp, sizlerin de bu konunun içerisinde değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşıp sonuç çıkartmak istiyoruz. E-Ticaretle ilgili bir etkinlik yapmıştık. Daha sonra ihracatla ilgili bir etkinliğimiz olmuştu. Bu defa ikisini bir araya getirip E-ihracatla ilgili bir etkinlikte birlikte olmak istedik" şeklinde konuştu.

"Sivas hızlı ve emin adımlarla ileriye doğru gidiyor"

Sivas'ın e-ticaret konusunda hızlı ve emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, " Dünya'da bu kadar hızlı bir değişim yaşanırken Türkiye'nin ve Sivas'ımızın da buna karşı duyarsız kalmaması büyük önem ifade ediyor. Şuan Türkiye'de ciddi anlamda bir e-ticaret potansiyeline ulaşımını görmekteyiz. Tabii Sivas da bu konuda hızlı ve emin adımlarla ileriye doğru gidiyor. Bu etkinlikte emeğe geçenlere teşekkür ediyor ve hayırlı olsun diliyorum" diye konuştu.

"E-İhracat artık sadece büyük şehirlerin alanı değil"

Anadolu'nun üretim gücüne sahip şehirlerinin de artık E-İhracat alanı haline geldiğini söyleyen Vali Yılmaz Şimşek, "E-İhracat artık sadece büyük şehirlerin ve büyük firmaların alanı olmaktan çıkmakta, Anadolu'nun üretim gücüne sahip şehirleri de bu dönüşümün bir paçası haline getirmektedir. Sanayi altyapısı her geçen gün gelişen, nitelikli iş gücü artan, üretim kabiliyeti güçlenen bir şehir olarak Sivas'ın dijitalleşme ve dış pazarlara açılma potansiyelini hep birlikte değerlendirmek durumundayız. Özellikle tarım, hayvancılık, gıda, mobilya, tekstil ve yazılım gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalarımızın e-ticaret, e-ihracat fırsatlarıyla buluşması halinde önemli bir başarı yakalayabileceğine inanıyoruz. Bugün burada yapılacak olan sunumlar, konuşmalar ve tecrübe paylaşımları firmalarımızın dijital dünyaya daha cesaretle adım atmalarına ve girmelerine vesile olacaktır. İnşallah bu zirve Sivas'ın dijital ihracat yolculuğunda yeni bir dönüm noktası olur" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas E-İhracat Zirvesi, Dijital Dönüşümü Destekliyor - Son Dakika

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