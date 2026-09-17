Sivas Gürün'de tescilli Ayvaniye elmasında hasat başladı - Son Dakika
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Sivas Gürün'de tescilli Ayvaniye elmasında hasat başladı

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Sivas Gürün\'de tescilli Ayvaniye elmasında hasat başladı
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Dünyada sadece Sivas'ın Gürün ilçesinde üretilen tescilli Ayvaniye elmasında hasat başladı. Kalın yağlı kabuğu sayesinde toplandıktan sonra 6 ay bozulmadan dayanan elma, Gürün dışında yetiştirilemiyor.

Sivas'ın bilimsel araştırmalara konu olan tescilli Gürün Ayvaniye elmasında hasat başladı.

Dünyada sadece Gürün ilçe sınırlarında üretimi yapılan, tescilli Ayvaniye elmasında hasat başladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademisyenleri tarafından üzerinde bilimsel çalışma da yapılan elma, kokusu ve aromasından çok kendinden kalın yağlı koruyucu kabuğu ile dikkat çekiyor. Kabuğundaki yağ doğal yağ sayesinde toplandıktan sonra 6 ay boyunca bozulmadan kendini muhafaza ediyor. Ayrıca özellikleriyle dünyada sadece Gürün'de üretilebilen elma, soğuğa karşı direnciyle kış aylarında dalında da bozulmadan uzun süre tazeliğini koruyor.

Üretici Saadettin Gamsız, elmanın farklı bölgelerde üretilmeye çalışıldığını ama sağlıklı sonuç alınamadığını ifade edip, "Aşılama suretiyle veyahut da fidan olarak dışarıya götürenler oldu. Ancak başarılı sonuçlar elde edilemedi. Gürün'deki aroması ve dayanıklılığı sağlanamadı. Gürün'ün toprak yapısından veya Tohma Çayı'nın suyundan olsa gerek sadece burada yetişiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden akademisyenler gelip elmayla ilgili bilimsel çalışma yaptı. Hazırlanan bilimsel makale uluslararası bilim dergilerinde yer aldı" dedi.

Kaynak: İHA
EkonomiGürünSivasSon Dakika

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