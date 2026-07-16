Sivas İş Dünyası Finansman Taleplerini İletti - Son Dakika
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Sivas İş Dünyası Finansman Taleplerini İletti

Sivas İş Dünyası Finansman Taleplerini İletti
16.07.2026 16:44
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Sivas TSO Başkanı Özdemir, kamu bankalarıyla finansmana erişim sorunlarını ele aldı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, TOBB'da düzenlenen Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'nda Sivas iş dünyasının finansmana erişim ve kredi süreçlerine ilişkin taleplerini kamu bankalarının genel müdürlerine aktardı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'na katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen toplantıya, STSO Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Demir de katıldı. Toplantıda kamu bankalarının genel müdürleri ile oda ve borsa başkanları bir araya geldi. Başkan Özdemir, Sivas iş dünyasının finansmana erişim, kredi süreçleri ve bankacılık uygulamalarına ilişkin görüş ve taleplerini kamu bankalarının yöneticilerine iletti. Toplantıda, işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, kredi süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi ve üretim ile yatırımları destekleyecek finansman modelleri ele alındı. Reel sektörün güncel beklenti ve ihtiyaçlarının değerlendirildiği toplantıda, iş dünyası ile finans sektörü arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. - SİVAS

Kaynak: İHA

İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Sivas, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas İş Dünyası Finansman Taleplerini İletti - Son Dakika

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