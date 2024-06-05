Sivas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Zam Talebinde Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Zam Talebinde Bulundu

Sivas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı, artan maliyetler nedeniyle halk otobüslerindeki yolcu fiyatlarına zam talep ettiklerini duyurdu.

05.06.2024 13:25
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Sivas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı, zarar ettikleri gerekçesiyle halk otobüslerindeki yolcu fiyatlarına zam talebinde bulunduklarını açıkladı.

Sivas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Yalman, artan maliyetler nedeniyle halk otobüslerindeki yolcu fiyatlarına zam talep ettiklerini duyurdu. Oda başkanı Yalman, son dönemde akaryakıt, bakım ve işletme giderlerindeki artışların karşılanamaz boyutlara ulaştığını belirtti.

"Zam kaçınılmaz"

Yaklaşık 10 aydır halk otobüsü fiyatlarında bir değişiklik olmadığını ifade eden Başkan Yalman, "Sivas'ta şehir içerisinde 240 aracımız çalışıyor, bu araçlarımız halkımıza hizmet veriyor. Tabi bu hizmeti verirken de mutlaka bir karşılığı olması gerekiyor. Bir önceki yılın 8'inci ayının içerisinde tarife değişikliği almıştık. Yılbaşından sonra akaryakıt, yedek parça, lastik, kasko, sigorta asgari ücret zammı gibi şeyleri topladığımız zaman yılbaşında halk otobüslerimize tarife almamız gerekiyordu. Sizlerin de tahmin edeceği üzere seçim vardı ve bugüne kadar getirildi. Bu yapılacak tarife değişikliğinin zorunlu olduğunu Belediye zaten biliyor. Gelir ve giderlerimizi Belediye açık olarak görüyor. O yüzden de zammın artık kaçınılmaz olduğunu Belediye görüyor. Şartlar da bunu gerektiriyor, buna yapacağımız bir şey yok. Biz Belediye Meclisimize müracaatımızı yaptık. Bizlerin talepleri doğrultusunda tarifelerin değişmesi gerekiyor. Belediye Meclisimizden kendi elindeki verilerin dikkate alınarak bir tarife çıkmasını rica ediyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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