Sivas'ta 2025 Kurbanlık Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sivas'ta 2025 Kurbanlık Fiyatları Belirlendi

Sivas\'ta 2025 Kurbanlık Fiyatları Belirlendi

Sivas Ticaret Borsası, 2025 yılı kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Canlı tosunun kilogram fiyatı 350 TL olarak, diğer hayvanların fiyatları ve kesim ücretleri de belirlendi. Başkan Hayrullah Karakaya, vatandaşlara kurban alımında dikkat edilmesi gereken hususları da aktardı.

21.04.2025 16:40  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Ticaret Borsası 2025 yılı kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Canlı tosunun önceki yıl 280 TL olan kilogram fiyatı bu yıl 350 TL olarak tespit edildi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, kentteki kurbanlık fiyatları ve kesim hizmetleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sivas'ta ki besiciler ve kombina sahipleriyle yapılan toplantının ardından belirlenen fiyatları kamuoyuyla paylaşan Karakaya, "Tosun canlı kilogram fiyatı 350 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 330 TL, inek 280 TL, dişi koyun 250 TL, erkek koyun ise 350 TL olarak belirlendi. Kombinalarda uygulanacak kesim ücretleri ise büyükbaş hayvan için 7.500 TL, küçükbaş hayvan için 2.000 TL olacak. Ayrıca söküm ve paylama ücreti 7.500 TL, et çekim ücreti ise kilogram başına 20 TL olarak kararlaştırıldı" dedi.

2024 yılında ki fiyatlar

2024 yılında ise; canlı tosun kilogram fiyatı 280 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 270 TL, damızlık vasfını kaybetmiş inek 250 TL, dişi koyun 250 TL, erkek koyun ise 280 TL, kombinalardaki kesim ücretleri büyükbaş için 5 bin TL, küçükbaş için 1500 TL, söküm ücreti 3 bin TL,, paylama ücreti 2 bin TL, et çekim ücreti ise 15 TL olarak belirlenmişti.

Kurban Alımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Hayvan alımında dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen Başkan Karakaya, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: "Vatandaşlarımız, kurbanlıklarını Sivas Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla temin edebilirler. Kesim işlemlerinin ise Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsatlı mezbaha ve kombinelerde, belediyelerin belirlediği geçici kesim alanlarında ya da besi çiftliklerinde yapılması büyük önem taşıyor." Dedi.

Karakaya, kurbanlık hayvanların küpeli olması gerektiğinin altını çizerek, "Veteriner sağlık raporu bulunmayan, çok zayıf görünen, gebe veya yeni doğum yapmış, yüksek ateşi olan, çok genç, etleri yeterince olgunlaşmamış, bakışları cansız, salya akıntısı olan ya da uzuvları eksik hayvanlar kesinlikle alınmamalı" şeklinde konuştu.

Et Çekiminde Merdiven Altı Uyarısı

Et çekimiyle ilgili denetimlerin bu yıl da süreceğini belirten Karakaya şunları ilave etti "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da merdiven altı et çekimine kesinlikle izin verilmeyecek. Vatandaşlarımızdan ricamız, et çekim işlemlerini hijyen kurallarına uygun olarak çalışan kasaplarda yaptırmalarıdır. Bayram döneminde ortaya çıkan, seyyar ve denetimsiz et çekim hizmetlerinden uzak durulmalı" - SİVAS

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Karakaya, Ekonomi, Kurban, Tarım, Yaşam, sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta 2025 Kurbanlık Fiyatları Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü
Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
AK Parti MKYK toplanıyor Masada kritik bir konu başlığı var AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan bomba paylaşım Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
Oyuncu Sevil Akdağ’ın vahşice katlettiği Elif Kırav’ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
Sergen Yalçın’dan Mourinho’ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
19:46 Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder’e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı
19:44 Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
09:15 Süleyman Soylu’dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur
09:09 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı
09:06 Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
09:05 Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
09:00 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı
08:58 Altın fiyatlarında tarihi zirve Bu kadarı şaşırttı Altın fiyatlarında tarihi zirve! Bu kadarı şaşırttı
08:50 Popüler ayakkabı markasına “domuz derisi“ cezası Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
08:45 Çin bu kez çok sert Kim var kim yok tehdit ettiler Çin bu kez çok sert! Kim var kim yok tehdit ettiler
08:43 Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’e estetik göndermesi Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 23:41:02. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta 2025 Kurbanlık Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement