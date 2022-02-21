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Sivas'ta 22 markete tutanak tutuldu - Son Dakika

Sivas'ta 22 markete tutanak tutuldu

21.02.2022 11:54
Sivas'ta 22 markete tutanak tutuldu

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler; enflasyonla mücadele kapsamında temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından denetimlerini artırarak devam ettiriyor.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler; enflasyonla mücadele kapsamında temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından denetimlerini artırarak devam ettiriyor.

Ekipler denetimler kapsamında marketlerdeki ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı gibi hususlarda kontroller gerçekleştiriyor.

Gıda ürünlerine getirilen KDV indirimi açıklamasının ardından Sivas'ta 14 Şubat'ta denetimlere başlayan zabıta ekipleri kısa süre içerisinde 72 marketi denetledi. Etiket ve kasa fiyatlarına yönelik denetimlere ağırlık veren ekipler 22 market hakkında tutanak tuttu. - SİVAS

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Sivas Belediyesi, Zabıta, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta 22 markete tutanak tutuldu - Son Dakika Ekonomi


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