Devlet Su İşleri verimli toprakların bereketini artırmak için çalışıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, "Sulama projelerimiz başta olmak üzere yatırımlarımızı en kısa zamanda tamamlayarak faydaya dönüştürmek, verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız." ifadesini kullandı.

Akca, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden suyun, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturduğunu belirtti.

Suyun ulaştığı her alanda adeta zincirleme reaksiyona sebep olduğunu, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetiklediğini aktaran Akca, tarım ve sanayiye güçlü etkisinin de geniş iş sahalarının doğmasına vesile olduğunun altını çizdi.

"Modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız"

Akca, bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, ülkenin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılması maksadıyla projeler üreten en büyük yatırımcı kuruluşlardan olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"DSİ, ülkemizin kalkınmasının kilometre taşlarından olup bir markadır. DSİ'nin hizmetlerinden faydalanmayan tek bir vatandaşımız yoktur. Su hayatın merkezinde olduğu gibi kalkınmanın da merkezindedir. Susuz bir kalkınmanın mümkün olmadığı aşikardır. Bu kapsamda sulama projelerimiz başta olmak üzere yatırımlarımızı en kısa zamanda tamamlayarak faydaya dönüştürmek, verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız.

DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını da önemsiyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

Antalya'da sulama sezonu başladı

Akca, örtü altı üretimin 12 ay devam ettiği Antalya'da tarla üretimi için 2022 yılı sulama sezonunun başladığını belirterek, toplam 465 bin 129 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı.

Çiftçilere bereketli bir sezon dileğinde bulunan Akca, Antalya'da söz konusu tarım arazisinde yapılacak sulu tarımla 2022 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 1 milyar 63 milyon 89 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini aktardı.