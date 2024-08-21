Sivas\'ta Antep Fıstığı Aşılama Projesi Meyvelerini Veriyor

Ekonomi

Sivas'ta 2008 yılında altyapısı oluşturulan Antep Fıstığı Aşılama Kapama Bahçe Yapma Projesi'nin meyveleri alınmaya başlandı.

Sivas'ta alternatif tarım ürünlerine olan ilgi her geçen gün artıyor. 'Sivas'ta yetişmez' denilen ürünleri deneyen çiftçiler, yetiştirdikleri ürünlerle adından söz ettiriyor. Suşehri ilçesine bağlı Günlüce köyünde de "Antep Fıstığı Aşılama Kapama Bahçe Yapma Projesi" uygulandı. Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, menengiç ağaçlarının aşılanması ile Antep fıstığı üretimi yapılan bölgede incelemelerde bulundu.

Ağaç başına 3-5 kilo verim bekleniyor

Yıldız yaptığı açıklamada, "Antep fıstığı anacı olan menengiç ağaçlarının doğal olarak yetiştiğinin tespit edilmesinden sonra 2008-2011 yılları arasında 3 yıl süreyle aşılama projesi kapsamında toplam 50 bin adet aşı yapılmıştır. Ortalama her bir anaç bitkiye 4 adet aşı yapıldığı düşünülecek olursa yaklaşık 12 bin 500 adet menengiç anacına Antep fıstığı aşılanmıştır. Akabinde yapılan kontroller ve değerlendirmeler neticesinde aşılama işleminin başarılı olduğu görülmüş ve gelen talepler de değerlendirilerek 2014-2016 yılları arasında ikinci bir aşılama projesi gerçekleştirilmiştir. Burada da 34 bin adet aşı yapılmıştır. İki proje sonucunda toplam yaklaşık 21 bin yabani menengiç anacına Antep fıstığı aşılaması yapılmıştır. Antep fıstığı periyodisite gösteren bir meyve türü olduğundan üretim yıllara göre değişkenlik göstermektedir. Bölge halkı ile yapılan görüşmelerde 2023 yılında verime gelen ağaçlarda ağaç başına verim ortalama 1-2 kilogram iken, 2024 yılında ise tahmini olarak ağaç başına 3-5 kilogram olarak beklenmektedir" dedi. - SİVAS