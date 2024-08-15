Sivas'ta bal hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sivas'ta bal hasadı başladı

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Ahmethacı köyünde bal hasadına katılan Vali Yılmaz Şimşek, bu yıl 3 bin 750 arıcı ile 6 bin 500 ton bal rekoltesi beklendiğini belirtti.

15.08.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden Sivas'ta hasat başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, Zara ilçesine bağlı Ahmethacı köyünde bal hasadına katıldı.

Arıcı kıyafeti giyerek bal hasadı yapan Şimşek, bu yıl 3 bin 750 arıcı ile 6 bin 500 ton bal rekoltesi beklendiğini belirtti.

Şimşek, tarım ve hayvancılık merkezi Sivas'ta arıcılığın da öne çıkan bir faaliyet olduğuna dikkati çekerek, "İlimiz arıcılığa son derece elverişli. Geniş bir coğrafyası var ve bu coğrafya arıcılığa elverişli bitki örtüsü ve zengin faunaya sahip. Gün geçtikçe ilimizdeki arıcılık faaliyetleri gelişiyor, arıcılık yapanların sayısı artıyor. Bizler de devlet olarak arıcılık yapılmasını, arıcılık yapan vatandaşlarımızı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gerek eğitim faaliyetleriyle gerekse zaman zaman projelerle kovan desteği verdiklerine değinen Şimşek, şunları kaydetti:

"Bunun da sonucunu alıyoruz. İlimizde işletme anlamında büyük bir artış söz konusu. Arıcılık işletmesi sayısı bakımından ilimiz Türkiye 2'ncisi, 3 bin 750 civarında arıcılık işletmesi söz konusu. Bal üretiminde dördüncü sıradayız. Bu tür çaba ve çalışmalarımızla ilimiz genelindeki arıcılık işletme sayısını ve bal üretimini daha da yüksek seviyelere taşımayı hedefliyoruz."???????

Kaynak: AA

Yılmaz Şimşek, Ekonomi, sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta bal hasadı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:01 TBMM’de tarihi anlar Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurul’a hitap ediyor TBMM'de tarihi anlar! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurul'a hitap ediyor
14:43 Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü “Üretimi derhal sonlandırın“ çağrısı yaptı Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı
14:03 Fenerbahçe teklife ’’Evet’’ dedi Ferdi Kadıoğlu, Brighton’a transfer oluyor Fenerbahçe teklife ''Evet'' dedi! Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer oluyor
13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
12:16 Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
00:05 Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu
23:49 Otomobil traktöre saplandı: 1’i bebek 2 ölü, 3 yaralı Otomobil traktöre saplandı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
23:07 Antalya’da dövizle satış yapan dinlenme tesislerine ceza yağdı Antalya'da dövizle satış yapan dinlenme tesislerine ceza yağdı
22:48 8 gün için gittikleri uzayda 2 aydır mahsur kaldılar Astronotlar için korkutan tahmin 8 gün için gittikleri uzayda 2 aydır mahsur kaldılar! Astronotlar için korkutan tahmin
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 15:29:34. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta bal hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement