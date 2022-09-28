Sivas'ta belediyenin kurduğu güneş santrali aylık ortalama 150 bin TL kazanç sağlıyor - Son Dakika
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Sivas'ta belediyenin kurduğu güneş santrali aylık ortalama 150 bin TL kazanç sağlıyor

28.09.2022 12:59

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Gürçayır Belde Belediyesi, yaklaşık 5 dönümlük arazi üzerine 250 kilowatt güce sahip kurduğu güneş santraliyle neredeyse tüm beldenin elektrik ihtiyacını karşılarken aynı zamanda belediyenin bütçesine de aylık ortalama 150 bin TL kazanç sağlıyor.

Yenilenebilir kaynaklarla kendi enerjisini üretmeyi hedefleyen Gürçayır Belde Belediyesi, örnek bir çalışmaya imza attı. Bu çerçevede İki yıl önce Gürçayır Beldesi'nin Yeni Mahallesinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumuna gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 dönümlük arazi üzerine 250 kilowatt (KW) güce sahip kurulan santral son zamanlarda belediyenin bütçesine de önemli katkı yapıyor.

"ORTALAMA 150 BİN TL KAZANÇ ELDE ETTİK''

Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, GES projesinin yaklaşık 2 yıldır belediye bütçesine katkı sağladığını belirterek, "Gürçayır Belediyesi olarak elimizdeki hazır arazilerde değerlendirerek öncelikle içerisinde bulunduğumuz bu alanı hayata geçirdik. Yaklaşık 2 yıldır üretim halinde belediye bütçemize katkı sağlıyor. O günkü rakamlarla bir milyon 870 bin TL'ye ihale etmiş olduğumuz bu proje 250 KW gücüne sahip olması ve aylık bazında ise ortalama 150 bin TL kazanç elde ettik" dedi.

Belediye kurduğu güneş santrali ile neredeyse tüm beldenin elektrik ihtiyacını karşılıyor

"GES HER AY KENDİ TAKSİTİNİ ÖDÜYOR''

Başkan Toy, GES'in her ay kendi taksitini de ödediğini söyleyerek, " Biliyorsunuz ki belediyemizin daimi olan bir geliri yoktur. 2020 yılında sunmuş olduğumuz elektrik santrali projesi onaylandı. İller bankasından aldığımız destekle birlikte proje maliyeti 1 Milyon 780 Bin TL tuttu. Kurulumu tamamlanan GES ise her ay kendi taksitini ödüyor. Kalanı ile de belediyemizin ihtiyacını ve beldemizin çevre düzenlemesini yapmamıza imkan sağlıyor" dedi.

Belediye kurduğu güneş santrali ile neredeyse tüm beldenin elektrik ihtiyacını karşılıyor
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Kaynak: İHA

Gürçayır, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta belediyenin kurduğu güneş santrali aylık ortalama 150 bin TL kazanç sağlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta belediyenin kurduğu güneş santrali aylık ortalama 150 bin TL kazanç sağlıyor - Son Dakika
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