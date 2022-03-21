Sivas'ta çiftçilere 677 ton tohumluk dağıtıldı - Son Dakika
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Sivas'ta çiftçilere 677 ton tohumluk dağıtıldı

21.03.2022 15:54
Sivas'ta çiftçilere 677 ton tohumluk dağıtıldı

Sivas'ta "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" projesi kapsamında, çiftçilere 677 ton tohumluk desteği verildi.

Sivas'ta "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" projesi kapsamında, çiftçilere 677 ton tohumluk desteği verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından sağlanan tohumların çiftçilere dağıtımı için, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu yanında tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Salih Ayhan, 677 ton tohumun yaklaşık 72 bin dekarda toprakla buluşturulacağını söyledi.

Tarımın bütün dünyada tıpkı savunma sanayii gibi stratejik öneme sahip alanlardan biri olduğunu vurgulayan Ayhan, "Üretime dayanan milli tarım politikaları ülkemiz için artık bir tercihten de öte bir mecburiyettir. Son iki yılda bunu çok net olarak görmüş olduk." dedi.

Çiftçiyi merkeze alan uygulamalarla, kendi kendine yeten, tarımda dünyaya örnek ülke olmayı hedeflediklerini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Bereketli Anadolu topraklarının mümbit coğrafyalarından biri olan Sivas'ta da bu hedeflerimiz doğrultusunda projeler geliştiriyoruz. Topraklarımızı en verimli şekilde kullanmak için çalışmalar yürütmekteyiz. Milli tarım politikalarımız ışığında hayata geçirdiğimiz, 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' vizyonumuzla tarım ve hayvancılık alanında Sivas'ı hep beraber bir marka şehir konumuna taşıyoruz. Sivas'ın çok geniş coğrafyası var ve çok da iyi bir altyapı oluşturuyoruz. Barajlar, göletler, modern sulama sistemleri yapıldı ve ürün desenine uygun desteklemeler de verilmekte. Çiftçilerimizi her alanda destekleyerek bu bakir alanda attığımız her adım karşılık bulmaktadır."

Tohum dağıtım töreninin dört ayrı projenin yansıması olduğunu aktaran Ayhan, projenin tutarının ise 8,6 milyon lira olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise projenin hayırlı olmasını dileyerek, çiftçiler için bereketli bir tarım sezonu temenni etti.

Konuşmaların ardından buğday, yonca, korunga, silajlık mısır, nohut, fasulye ve yağlık ayçiçeği tohumları, dağıtılmak üzere ilçelere uğurlandı.

Sivas'ta çiftçilere 677 ton tohumluk dağıtıldı
Sivas'ta çiftçilere 677 ton tohumluk dağıtıldı
Sivas'ta çiftçilere 677 ton tohumluk dağıtıldı
Sivas'ta çiftçilere 677 ton tohumluk dağıtıldı

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Çiftçi, Milli, Tarım, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta çiftçilere 677 ton tohumluk dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta çiftçilere 677 ton tohumluk dağıtıldı - Son Dakika
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