Sivas\'ta Emeklilere Verilen Sözler Tutulmadı, Çay Evi Özelleştiriliyor

Ekonomi

Seçimden önce Sivas'ta emeklilere 2 bin lira ödeyeceğini söyleyen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, seçimin ardından aylar geçmesine rağmen bu vaadini yerine getirmezken emeklilerin ucuz çay içtiği çay evini özelleştirme kararı aldı. Bu karar emeklilerin tepkisine yol açtı.

Sivas Belediyesi çoğunlukla emekli vatandaşların buluşma noktası haline gelen 'Tarihi Kent Meydan Çay Evi'ni zarar ettiği gerekçesiyle kiraya vermek için düğmeye bastı. Piyasaya göre uygun fiyatlı olduğu için emekli vatandaşların gözdesi haline gelmiş bu mekan 27 Eylül Cuma günü açık arttırma usulüyle kiraya verilecek.

Seçimden önce de Sivas'ta emeklilere 2 bin lira ödeyeceğini söyleyen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'un çay evini 5 yıllığına kiraya vermek istemesi ise vatandaşlarca tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar buranın özelleştirilmesi dahilinde fiyatların artacağını söyledi.

"Belediyenin imkanları halka hizmet olmalı"

Belediye adına halka hizmet ettirilmesinin daha uygun olacağını belirten Muhittin Kar, "Özelleşen yerleri görüyoruz fiyatlar artıyor, vatandaşlar mağdur oluyor. Bence özelleştirilmemeli. Emekliler kötü etkilenecek. Geldikleri bir yer burasıydı artık burada olmayacak. Artık gelseler de açık alanda oturacaklar. Belediyenin imkanları halka hizmet için olmalı. Kar ikinci planda olmalı. Bu nedenle bu tesisleri kapatmak özelleştirmek yerine vatandaşın yanında olmak adına bu tip yerleri daha da artırmaları lazım" dedi.

"Sivas'ın hali bu herhalde"

Sivas'ın insanına yazık olduğu belirten Orhan Çiftçi, "Yazık yani olmaması gerekir. Diğer belediyelere bakıyoruz emekli için vatandaş için ellerinden geleni yapıyorlar ama maalesef Sivas'ın hali bu herhalde. Şu an burada çay 10 lira fakat özelleşirse fiyatlar daha farklı olur. İnsanlar bir bardak çay içebilmek için zorlanıyorlar. Zaten Sivas'ta vatandaşın yararlanabileceği çeşitli alanlar yok. Burayı da kapatırlarsa insanlar ne yapar bilemiyorum artık. Gelip bakın burada hep emekli var. İnsanlar bir nefes almak istiyor. Gelip sosyalleşmek istiyor. Sivas'ın insanına yazık" şeklinde konuştu. - SİVAS