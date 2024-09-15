Sivas'ta Emeklilere Verilen Sözler Tutulmadı, Çay Evi Özelleştiriliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ta Emeklilere Verilen Sözler Tutulmadı, Çay Evi Özelleştiriliyor

Sivas\'ta Emeklilere Verilen Sözler Tutulmadı, Çay Evi Özelleştiriliyor

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'un seçim öncesi emeklilere 2 bin lira ödeme vaadi yerine getirilmezken, emekli vatandaşların favorisi olan 'Tarihi Kent Meydan Çay Evi' özelleştiriliyor. Bu durum emeklilerin tepkisini topladı.

15.09.2024 13:17  Güncelleme: 13:21
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Seçimden önce Sivas'ta emeklilere 2 bin lira ödeyeceğini söyleyen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, seçimin ardından aylar geçmesine rağmen bu vaadini yerine getirmezken emeklilerin ucuz çay içtiği çay evini özelleştirme kararı aldı. Bu karar emeklilerin tepkisine yol açtı.

Sivas Belediyesi çoğunlukla emekli vatandaşların buluşma noktası haline gelen 'Tarihi Kent Meydan Çay Evi'ni zarar ettiği gerekçesiyle kiraya vermek için düğmeye bastı. Piyasaya göre uygun fiyatlı olduğu için emekli vatandaşların gözdesi haline gelmiş bu mekan 27 Eylül Cuma günü açık arttırma usulüyle kiraya verilecek.

Seçimden önce de Sivas'ta emeklilere 2 bin lira ödeyeceğini söyleyen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'un çay evini 5 yıllığına kiraya vermek istemesi ise vatandaşlarca tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar buranın özelleştirilmesi dahilinde fiyatların artacağını söyledi.

"Belediyenin imkanları halka hizmet olmalı"

Belediye adına halka hizmet ettirilmesinin daha uygun olacağını belirten Muhittin Kar, "Özelleşen yerleri görüyoruz fiyatlar artıyor, vatandaşlar mağdur oluyor. Bence özelleştirilmemeli. Emekliler kötü etkilenecek. Geldikleri bir yer burasıydı artık burada olmayacak. Artık gelseler de açık alanda oturacaklar. Belediyenin imkanları halka hizmet için olmalı. Kar ikinci planda olmalı. Bu nedenle bu tesisleri kapatmak özelleştirmek yerine vatandaşın yanında olmak adına bu tip yerleri daha da artırmaları lazım" dedi.

"Sivas'ın hali bu herhalde"

Sivas'ın insanına yazık olduğu belirten Orhan Çiftçi, "Yazık yani olmaması gerekir. Diğer belediyelere bakıyoruz emekli için vatandaş için ellerinden geleni yapıyorlar ama maalesef Sivas'ın hali bu herhalde. Şu an burada çay 10 lira fakat özelleşirse fiyatlar daha farklı olur. İnsanlar bir bardak çay içebilmek için zorlanıyorlar. Zaten Sivas'ta vatandaşın yararlanabileceği çeşitli alanlar yok. Burayı da kapatırlarsa insanlar ne yapar bilemiyorum artık. Gelip bakın burada hep emekli var. İnsanlar bir nefes almak istiyor. Gelip sosyalleşmek istiyor. Sivas'ın insanına yazık" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Emeklilere Verilen Sözler Tutulmadı, Çay Evi Özelleştiriliyor - Son Dakika

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