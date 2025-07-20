Sivas\'ta Konut Satışları Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı.

Verilere göre 2024'ün Haziran ayında 515 konut satılan Sivas'ta bu yılın aynı ayında 721 konut satıldı. 721 konutun 65'ini ipotekli satışlar, 656'sını ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

Sivas'ta bu yılın Ocak-Haziran döneminde satılan konut sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Kentte 2024'ün Ocak-Haziran döneminde satılan konut sayısı 2 bin 820 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 44 oranında artarak 4 bin 72'ye yükseldi.

Sivas'ta bu yıl Ocak'ta 704, Şubat'ta 661, Mart'ta 539, Nisan'da 691, Mayıs'ta 756, Haziran'da ise 721 konut satıldı. - SİVAS