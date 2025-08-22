Sivas'ta Motorlu Araç Sayısı Artış Gösterdi - Son Dakika
Sivas'ta Motorlu Araç Sayısı Artış Gösterdi

22.08.2025 10:33
TÜİK verilerine göre Sivas'ta motorlu kara taşıtı sayısı temmuzda 210 bin 629'a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta haziran ayında 209 bin 48 olan motorlu kara taşıtı sayısı, temmuzda 210 bin 629'a çıktı.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 108 bin 882'sini otomobil, 38 bin 25'ini traktör, 31 bin 455'ini kamyonet, 20 bin 415'ini motosiklet, 6 bin 739'unu kamyon, 3 bin 89'unu minibüs, bin 289'unu otobüs, 735'ini ise özel maksatlı araç oluşturdu.

6 bin 346 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta temmuz ayında 6 bin 346 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 278'ini otomobil, 905'ini kamyonet, 489'unu traktör, 472'sini motosiklet, 82'sini minibüs, 103'ünü kamyon, 14'ünü otobüs, 3'ünü de özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İHA

