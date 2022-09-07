Sivas'ta 4 projeye 55 milyon lira destek sağlanacak

Sivas'ta, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı koordinesinde 2022 yılında sağlanacak 55 milyon lirayı bulan desteklerden faydalanmaya hak kazanan 4 proje ile yatırım bedeli henüz netleşmeyen 1 proje için imza töreni düzenlendi.

Sivas'ta bugüne kadar 250 milyon lira destekle birçok yatırımın hayata geçirilmesini sağlayan ORAN Kalkınma Ajansı, bu yıl da 5 projeye kaynak aktaracak. Söz konusu projeler için valilik ek binadaki konferans salonunda imza töreni gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ORAN Kalkınma Ajansının kentin vizyonuna katkı sağlayacak yatırımlara destek vererek önemli işler yaptığını söyledi.

Desteklerden bu yıl yararlanmaya hak kazanan projeleri açıklayan Şimşek, "Sivas Belediyesinin Sivas Kale Projesi 2. etap yapım işi ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin optik ince film tasarım ve kaplama merkezi projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında ajans koordinasyonunda destek almaya hak kazanan projelerimizdir. İmranlı Belediyesinin İmranlı Yarınlarımız İşte Kadınlarımız Projesi ile Sivas İş Geliştirme Merkezi'nin Niteliğim Artsın Ülkem Kazansın Projesi de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazandı." dedi.

Şimşek, sağlanan desteklerle 55 milyon lirayı bulan yatırımlara ivme kazandırılmış olduğunu dile getirerek, ayrıca bölgede girişimcilik ekosistemini desteklemek ve gençlerin bu alana yönlendirilmesini sağlamak amacıyla "Start in Sivas (SİS) Girişimci Destek Maratonu" projesine de kaynak aktarılacağını sözlerine ekledi.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise Sivas'ta bugüne kadar 250 milyon liralık destekle 500 milyon liralık yatırımın hayata geçmesini sağladıklarını belirtti.

Program, 5 projenin sahibi kurumların temsilcileriyle imzaların atılmasıyla son buldu.