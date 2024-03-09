Sivas'ta Ramazan Pidesi Fiyatı 15 TL - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ta Ramazan Pidesi Fiyatı 15 TL

Sivas\'ta Ramazan Pidesi Fiyatı 15 TL

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Sivas'ta ramazan pidesinin fiyatı belirlendi. Fırın işletmecisi Serkan Kaplan, bu sene 300 gram ramazan pidesinin 15 TL'den satılacağını açıkladı. Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle makul bir fiyat belirlediklerini ifade eden Kaplan, kimsenin mağdur olmaması adına bu kararı aldıklarını söyledi.

09.03.2024 17:55  Güncelleme: 17:57
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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte sofraların vazgeçilmezi olan ramazan pidesinin fiyatı Sivas'ta 15 TL olarak belirlendi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar da sofraların vazgeçilmezi Ramazan pidesinin satış fiyatlarını merak etmeye başladı. Bu çerçevede Sivas'ta da Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu. 11 Mart Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde Sivas'ta Fırın işletmecisi olan Serkan Kaplan yaptığı açıklamada, Sivas'ta bu sene 300 gram ramazan pidesinin 15 TL'den satılacağını ifade etti.

"Ramazan pidesi 15 TL'den satılacak"

Makul ölçüde fiyat belirlediklerini ifade eden fırın işletmecisi Serkan Kaplan, "Bildiğiniz üzere girdi maliyetleri arttı. Bu fiyattan aşağısı kurtarmıyor. Sivas'ta bu sene 300 gram ramazan pidesi 15 TL'den satılacak. Kimsenin mağdur olmaması adına makul ölçüde fiyat belirlemiş olduk" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Ramazan Pidesi Fiyatı 15 TL - Son Dakika

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