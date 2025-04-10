Sivas\'ta Süt Soğutma Tankları Dağıtıldı

Sivas'ta Süt Hayvancılığının Geliştirilmesi Projesi kapsamında 60 adet süt soğutma tankı, düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Sivas Vali Yılmaz Şimşek, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, il protokolü ve üreticiler katıldı.

Programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, "İlimiz yaklaşık 780 bin hektar ekilen tarım arazisi, 830 bin hektar mera varlığı, 1 milyon küçükbaş, yaklaşık 390 bin büyükbaş hayvan varlığı ile ülkemizin önemli tarım merkezlerinden biridir. Bakanlık olarak Sivas'ta üretim yapan çiftçilerimize 2024 yılı için hububat, baklagil ve dane mısır için fark ödemesi kapsamında 904 milyon, mazot ve gübre desteği kapsamında toplam 810 milyon lira ödeme gerçekleştirerek destek olmaya devam ediyoruz. Yine Bakanlığımız tarafından uygulamaya konan Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli kapsamında da üreticimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Planlı üretim bölgeleri ile desteklemeler yaklaşık 4 katına çıkmıştır. İl Müdürlüğü olarak Valiliğimiz himayelerinde Bakanlığımız kaynaklarının yanında, İl Özel İdare kaynakları, DAP Bölge Kalkınma İdaresi kaynaklarından faydalanarak, ilimizde uygulanmak üzere, bölge ihtiyaçlarına projeler hazırlanmakta ve ilgili Kurumlarca uygun görülen projelerle üreticilerimizin ihtiyaçları karşılanmaktadır. DAP ile Sivas'ta Süt Hayvancılığının Geliştirilmesi Projemiz ile hijyenik şartlarda süt üretilmesi, işletme içinde soğutulması, değer fiyattan sanayiye satılması, zayiatın önlenmesi, üretilen sütün kayıt altına alınarak sektörün gelişmesine olumlu katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu sayede üreticilerimizin, daha yüksek gelir elde etmesi, ilimizde mevcut süt sığırlarında süt üretiminin geliştirilmesi ve kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda süt toplama faaliyeti yapan ve bakanlığımızdan onaylı işletme belgeleri olan S.S. Karalar Çongar Sivas Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği ve Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği üyelerine verilmek üzere, 50 adet 300 litrelik ve 10 adet 1000 litrelik süt soğutma tankı dağıtımı gerçekleştirilecektir. Proje yüzde 70 DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekli ve yüzde 30 yetiştirici katkılıdır. Projenin toplam bütçesi 4 milyon 801 bin 500 liradır" dedi.

DAP Bölge İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen ise yaptığı konuşmada, "DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı bir kurumdur. Başkanlığımıza sağlanan ödenekleri bölgelerimiz arasında eşit olarak dağıtmaya çalışıyoruz. Sivas ise hayvancılık ve bitkisel üretim alanında önemli illerimizden birisidir. Bu alanda gelen projelerden tamamını desteklemeye çalışıyoruz. Bugün gerçekleştirilen projede bunlardan birisi. Bölgede yaşayan üreticilerimizin teknolojik olarak en iyi imkanları sağlamaları için çalışıyoruz. Nisan ayının 18'ine kadar projelerinizi almaya devam edeceğiz. Bu projeyle beraber tüm projelerimizin bölge vatandaşlarına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Sivas Vali Dr. Yılmaz Şimşek de "Tarım ve hayvancılık alanında en büyük destek aldığımız kurumlar arasında DAP Bölge İdaresi gelmektedir. Dahil olduğumuz 2016 yılından bu yana 94 proje ile 650 milyon lira destek aldığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Desteklenen 94 projenin 78'i tarım ve hayvancılık alanında olmuştur. Bütçe olarak ise 610 milyon lira tarım ve hayvancılık projelerine verilmiştir. DAP Bölge Kalkınma İdaresinin her zaman Sivas çiftçisinin yanında olmaya devam edecektir. Valiliğimiz ve İl Özel idaremiz olarak İl Tarım Müdürlüğünün hazırladığı tüm projelerini desteklemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda süt toplama faaliyeti yapan ve bakanlığımızdan onaylı işletme belgeleri olan Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği üyelerine verilmek üzere 50 adet 300 litrelik ve 10 adet 1000 litrelik süt soğutma tankı dağıtımı gerçekleştireceğiz. Süt tankı alan tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmalarının ardından üreticilere süt tankları verildi. - SİVAS