Sivas'ta Tarımsal Gelişim Hamlesi

Ekonomi

Sivas'ın Kangal, Ulaş ve Gürün ilçelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Sivas'ın Kangal ilçesindeki 18, Ulaş ilçesindeki 14 ve Gürün ilçesindeki 1 köyde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütecek.