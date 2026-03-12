Sivas'ta Taşınmazlar Özelleştiriliyor - Son Dakika
Sivas'ta Taşınmazlar Özelleştiriliyor

12.03.2026 08:49
Sümer Holding'e ait Sivas'taki iki taşınmaz, 1 Nisan'a kadar satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Sümer Holding'e ait, Sivas'ın merkez ilçesindeki iki taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi kararlaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin yatırımcılara duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Sivas'ın merkez ilçesi Budaklı köyündeki iki taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Söz konusu taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 5 bin lira olarak belirlendi. Geçici teminat bedelleri ise 500 bin lira ve 750 bin lira olarak tespit edildi.

Taşınmazlar için 1 Nisan'a kadar son teklifler verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek, ardından pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Teklif sahiplerinin, her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, ayrı teklif sunması ve gerekli belgeleri holdingin "Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 (06797) Etimesgut/Ankara" adresine son teklif verme tarihi saat 17.00'ye kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sivas, Son Dakika

