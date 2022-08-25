Sivas'ta THY yolcuları mağdur oldu - Son Dakika
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Sivas'ta THY yolcuları mağdur oldu

25.08.2022 12:48

Sivas'ta THY yolcuları mağdur oldu Türk Hava Yollar pilot yetersizliğinden dolayı seferini iptal edince Sivaslı yolcular mağdur oldu Türk Hava Yolları pilot yetersizliğinden dolayı seferini iptal edince Sivaslı yolcular mağdur oldu.

Sivas'ta THY yolcuları mağdur oldu

Türk Hava Yollar pilot yetersizliğinden dolayı seferini iptal edince Sivaslı yolcular mağdur oldu

SİVAS - Türk Hava Yolları pilot yetersizliğinden dolayı seferini iptal edince Sivaslı yolcular mağdur oldu.

Edinilen bilgilere göre; Sivas İstanbul seferini yapacak olan Türk Hava Yolları'na ait 11.00 uçağı, pilot olmadığı için vaktinde kalkamadı, sefer iptal oldu. Sivaslı yolcular mağdur oldu. Seferin iptalinin ardından saatlerce havalimanında bekleyen yolcular havalimanından ayrılmak zorunda kaldı.

"Bu mağduriyeti nasıl gidereceğiz"

Yolcu Turan Firdevs, mağdur olduklarını söyleyerek, "Türk Hava Yolları bizi mağdur etti. Okullarımız açılıyor, iş yerlerimize geç kaldık. Bu mağduriyeti nasıl gidereceğiz. Bunlar hiç normal bir şey değil. Her hangi bir yetkili ile de görüşemiyoruz. Böylesi bir şeyi Türk Hava Yolarından beklemiyorduk. Ben 23 yıldır Türk Hava Yolları ile uçuyordum. Bunu hiç beklemiyorduk bu neden böyle yetkililer duyarlı olmalı. Bizim işimiz okulumuz her şeyimiz problem oldu. Sabah 8 de geldik 3 veya 4 saattir burada bekliyoruz. Uçağımız normalde 11 de uçacaktı. Her şeyimize sıkıntı oluşturdu. Okulumuz işimiz her şey sıkıntı oldu" dedi.

Mağdur olan başka bir yolcu ise, "2 buçuk saattir burada bekliyoruz. Mağdur olduk. Okulumuz vardı, uçak iptal olunca gidemeyeceğiz" dedi.

YORUMLAR
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THY Sivas seferlerini pilot bulamadığı için iptal etti THY Sivas seferlerini pilot bulamadığı için iptal etti THY pilotları uçuşlara yetişemiyor, 4 saatlik rötarlar başladı THY pilotları uçuşlara yetişemiyor, 4 saatlik rötarlar başladı
Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Pilot, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta THY yolcuları mağdur oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta THY yolcuları mağdur oldu - Son Dakika
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