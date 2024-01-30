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Sivas'ta Turizm Acenteleri Hizmet Kalitesini Artırmak İçin Toplantı Yaptı - Son Dakika
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Sivas'ta Turizm Acenteleri Hizmet Kalitesini Artırmak İçin Toplantı Yaptı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir önderliğinde gerçekleştirilen toplantıda, turizm acente temsilcileri bir araya gelerek hizmet kalitesinin artırılması için yapılacak çalışmalar ve projeler değerlendirildi. Hızlı Tren seferlerinin başlamasıyla birlikte Sivas'ta turizm ve hizmet sektörünün ön plana çıktığı vurgulandı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, turizme yönelik çalışmalarını sürdürerek turizm değerini artırmayı hedefliyor. Ayrıca Turistik Doğu Ekspresi Turlarının Sivas'tan başlatılması için girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

Sivas\'ta Turizm Acenteleri Hizmet Kalitesini Artırmak İçin Toplantı Yaptı
30.01.2024 - 12:25,
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Sivas'ta turizm acente temsilcilerinin katıldığı toplantıda, acentelerin hizmet kalitesinin artırılması için yapılacak çalışmalar ve projeler değerlendirildi.

Hızlı Tren seferlerinin başlamasıyla birlikte, Sivas'ta turizm ve hizmet sektörünün ön plana çıktığını vurgulayan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, "Valiliğimiz ve diğer kurumlarımızla birlikte, Sivas'ın turizm değerin artması için çalışmalarımız devam ediyor. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak, sektörün içerisinde olan siz üyelerimizin bu konudaki görüş ve önerilerini almak istiyoruz" dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın, turizme yönelik yaptığı çalışmalardan bahseden Başkan Zeki Özdemir, 2015 yılında tescil ettirdikleri "Gardaş Turizm Paketi" projesini daha etkin bir şekilde kullanmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Turistik Doğu Ekspresi Turlarının Sivas'tan başlatılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Yolculuğun, görsel keyif veren yönünün Sivas'tan başladığını belirten Başkan Zeki Özdemir, "Biz diyoruz ki, Turistik Doğu Ekspresi Turu Sivas'tan başlasın. Tur öncesi şehrimize gelecek olan yolcuların, Sivas'ın ticaretine ve turizmine katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Turizm Acenteleri Hizmet Kalitesini Artırmak İçin Toplantı Yaptı - Son Dakika


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