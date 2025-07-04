Sivas\'ta Türkiye\'nin İlk Atık Gazlaştırma ve Enerji Üretim Tesisi Temeli Atıldı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Atık Gazlaştırma ve Enerji Üretim Entegre Tesisi'nin temeli, dualar eşliğinde düzenlenen törenle atıldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, evsel ve bölgesel atıklardan elektrik üretimi sağlayacak olan Atık Gazlaştırma ve Enerji Üretim Entegre Tesisi'nin temeli, dualar eşliğinde düzenlenen törenle atıldı. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan proje, çevreci ve sürdürülebilir yapısıyla dikkat çekiyor. Yüksek sıcaklıkta gazlaştırma teknolojisiyle çalışacak modern tesis, saatte 3 megavat elektrik üretme kapasitesine sahip olacak ve elde edilen enerjiyi ulusal şebekeye aktarılacak. Tesisin temel atma törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Akıncılar Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Sivas'ımız için tarihi bir ana tanıklık ediyoruz"

Tesisin sadece bir enerji yatırımı olmadığını, aynı zamanda çevre koruma, enerji bağımsızlığı ve istihdam açısından da büyük önem taşıdığını belirten Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, "Bugün Sivas'ımız için tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Atıklarımızı enerjiye dönüştürecek, çevreci ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım atıyoruz. Bu proje sadece bugünü değil, geleceğimizi düşünen stratejik bir yatırımdır. Sivas'ı daha yaşanabilir ve daha müreffeh bir şehir haline getirme vizyonumuzun parçasıdır" diye konuştu.

"Elde edilen enerji ulusal şebekeye aktarılacak"

Kurulacak olan tesisin Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda atılmış çevreci ve yerli bir adım olacağını ifade eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise, "Bu modern tesis, evsel ve bölgesel atıkları özel işlemlerden geçirerek elektrik üretecek. Elde edilen enerji ulusal şebekeye aktarılacak. Bu üretim sadece rakamsal bir çıktı değil, aynı zamanda Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda atılmış çevreci ve yerli bir adımdır" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde tesisin temeli atıldı. - SİVAS