Sivas'ta yağ stokçularına yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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Sivas'ta yağ stokçularına yasal işlem yapıldı

07.03.2022 10:42
Sivas'ta yağ stokçularına yasal işlem yapıldı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde zabıta ekipleri, ayçiçeği yağı fiyatlarına zam yapılacağı spekülasyonları üzerine ürünleri raflardan kaldırıp depolarda saklayan marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde zabıta ekipleri, ayçiçeği yağı fiyatlarına zam yapılacağı spekülasyonları üzerine ürünleri raflardan kaldırıp depolarda saklayan marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş'ın da katıldığı denetimlerde depolarda ayçiçeği yağı stoklayan marketler hakkında yasal işlem başlatıldı. Denetimlere katılan Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş; kurallara uyan market yetkililerine ise teşekkür etti. - SİVAS

Sivas'ta yağ stokçularına yasal işlem yapıldı
Sivas'ta yağ stokçularına yasal işlem yapıldı
Sivas'ta yağ stokçularına yasal işlem yapıldı

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Mehmet Sabit Karakaş, Yıldızeli, Zabıta, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta yağ stokçularına yasal işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta yağ stokçularına yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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