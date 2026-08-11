Sivas'ta Yeni Buğday Çeşitleri Hasat Edildi - Son Dakika
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Sivas'ta Yeni Buğday Çeşitleri Hasat Edildi

Sivas\'ta Yeni Buğday Çeşitleri Hasat Edildi
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Sivas'ta kamu-üniversite işbirliğiyle 5 yeni buğday çeşidi ilk kez hasat edildi, verim artırılacak.

Sivas'ta kamu-üniversite işbirliği çerçevesinde ilk kez toprakla buluşturulan 5 farklı ekmeklik buğday hasat edildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde buğday-arpa demonstrasyon çalışmaları kapsamında toprakla buluşturulan buğdaylar hasat edildi. Tödürge köyünde yaşayan çiftçi Hüseyin Önder ve İbrahim Bahçıvan'a ait daha önce nadasa bırakılmış tarım arazilerinde 2025 yılı Kasım ayında toprakla buluşturulan Gündüzalp, Hayrıbol, Kuantum, Man 2021 ve İlir ekmeklik buğday çeşitlerinin hasadı, ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Proje ile daha önce hiç ekimi gerçekleştirilmemiş buğday çeşitlerinin pilot olarak belirlenen bölgede ekimi yapılarak çiftçilere modern tarım teknikleri ve verim artırıcı yöntemleri uygulanması hedefleniyor. Proje alanlarında üç yıl üst üste ekimler gerçekleştirilerek yıllara göre ürün verimi değerlendirilecek.

Ürün kalitesi artırılacak

Arazisine ekilen buğdayı hasat eden çiftçi İbrahim Bahçıvan, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'müzün koordinasyonunda bugün burada buğday haşatımızı gerçekleştirdik. Bölgemiz için en kaliteli, en verimli buğdayı bulmak için beş farklı ekmeklik buğday ekimini gerçekleştirmiştik. Bugün de hasadını tamamladık. Beklediğimiz gibi olduğunu düşünüyorum çünkü ortalama bu bölgede 400-450 kilo arasında bir verim aldık şu an. Havalar yağışlı geçmesine rağmen, dönem dönem kuraklıklar ve soğuklar yaşadık ama yine de istediğimizi aldığımızı düşünüyorum. Tabi bu uygulama üç yıllık bir uygulama. Bu yıl denedik, iki yıl daha deneyeceğiz nasip olursa. Bu doğrultuda üç yılın sonunda da en verimli, en kaliteli buğdayı ortaya çıkarmış olacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Sivas, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Yeni Buğday Çeşitleri Hasat Edildi - Son Dakika

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