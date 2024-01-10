 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde 23 bin 350 kişilik istihdam hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde 23 bin 350 kişilik istihdam hedefliyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde 19 milyarlık yatırımla 23 bin 350 kişilik istihdam hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, Sivas'ın ihracat rakamlarının da arttığını belirten Özdemir, Sivas'ın ülke toplam ihracatındaki payının yüzde 0,1 olduğunu söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde 23 bin 350 kişilik istihdam hedefliyor
10.01.2024 - 13:08,
Abone Ol

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde 19 milyarlık yatırımla 23 bin 350 kişilik istihdam hedeflediklerini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Sivas'ta görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) salonunda gerçekleştirilen etkinliği Sivas'ta görev yapan basın mensupları yoğun ilgili gösterdi. Özdemir burada yaptığı konuşmada son 1 yıllarının değerlendirmesini yaptı.

"İhracat yükseldi"

Özdemir, Sivas'ın ihracat rakamlarının bir önceki yıla oranla yüzde 16.5 oranında arttığını belirterek "Sivas'ın ihracatı 2022 yılında 285 milyon dolar iken 2023 yılında 332 milyon dolara yükseldi. 2022 yılına göre Sivas'ın İhracatı yüzde 16,5 artış gösterdi. Bu artışa bağlı olarak Sivas'ın ülke toplam ihracatındaki payı ise yüzde 0,1 olarak açıklandı. Ülkemizin toplam ihracatı yüzde 0,6 artış gösterirken, Sivas'ın ihracatı yüzde 16,5 artarak başarı elde etti. Değişim sıralamasında ilk 10'a girerek 8. Sıraya yükseldi. 2022 yılında ihracat sıralamasında 54. sırada olan yerini 2023 yılında 49. sıraya taşıyarak yükselişe geçti. Türkiye'nin toplam ihracatı ise 2022 ve 2023 verilerine göre 254 milyar dolardan 255 milyar dolara yükseldi." dedi.

"Hedef 23 bin 350 kişilik istihdam"

Özdemir ayrıca konuşmasında 9 bin 92 üye sayısına ulaştıklarının altını çizerek 2023 yılı içerisinde Sivas'ta 679 yeni şirket açıldığını kaybetti. Özdemir, Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde firma sayısının 114'e ulaştığını, cazibe merkezi çerçevesindeki Demirağ Organize Sanayi bölgesinde devam eden 19 bin liralık yatırımla 23 bin 350 kişilik istihdam hedeflediklerini açıkladı.

Programın ardından günün anısına Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Özdemir, Yönetim kurulu ve basın mensupları hatıra fotoğrafı çektirdi. - SİVAS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gazeteciler Günü, İhracat, Türkiye, Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde 23 bin 350 kişilik istihdam hedefliyor - Son Dakika


13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44
Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor

Son Dakika
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 14:10:05. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde 23 bin 350 kişilik istihdam hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement